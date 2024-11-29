Spor yazarları AZ Alkmaar - Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, AZ Alkmaar - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
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İkinci yarının hemen başında Batshuayi'nin harika bir kafa vuruşu vardı ama kaleci Zoet, biraz da üzerine gelen topu iyi çıkardı. Bunun dışında zaten etkili olamadı Batshuayi ve yerine 64'te Kerem'e bıraktı. Kerem hem orta sahaya bir güç kattı, hem de savunmaya gelip toplar çıkardı. İkinci yarıda oyunun hakimi Galatasaray'dı. Metehan'ın girmesiyle savunmada daha az hata yapan bir Galatasaray izledik. Metehan, kritik hamleleri ile göz doldurdu.
AZ Alkmaar; genç bir takım ama sahanın her noktasında savaş verdiler. Çılgınca koştular ve hiç yorulmadılar. Felaket bir oyun iştahları var! Alkmaar değil de AÇmaar desek yeridir! Futbola aç futbolcular topluluğu Alkmaar! Ceza sahasına yapılan her ortaya Osimhen kafayı vurdu. Helal olsun koca yürekli Osimhen! Sen bir dünya yıldızısın ama Alkmaar'lı oyuncular kadar futbola ve gole açsın! Dün sahada bir Atom Karınca gibiydi Osimhen! Çok büyüksün! O yüzden değerin tam 75 milyon euro!
Oyunun son bölümünde çok iyi oynadı Galatasaray! Abdülkerim'in kafa vuruşunda top direkte patladı adeta. Okan Buruk, yaptığı değişikliklerle Galatasaray'ı kendine getirdi. Ama bu değişiklikler 3 puanı getirmeye yetmedi. Başlangıç 11'ini eleştirebiliriz ama bitiren 11 iyiydi. Sonuçta Galatasaray yenilmeden yoluna devam ediyor. İlk 8 yolu açık Galatasaray'ın! Durmak yok, yola devam ASLANLAR!
MUSTAFA ÇULCU – KABUL EDİLEMEZ
Galatasaray teknik direktörünün tanıtım görüntüsü ekrana gelmeden Az Alkmaar'ın golü geldi. Mertens'in Osimhen'e asisti ise beraberliği getirdi. Romenlerin büyük umut bağladığı 35 yaşındaki hakem Horatiu Mircea Fesnic futbolu oynatma çabası yüksek ve koşan bir hakem. Maçın başında Mertens penaltı beklentisi içinde kendini attı, sarı kart görmeyerek ucuz yırttı.
2 dakika sonra benzer pozisyonda rakip Van Bommel sarı gördü. Yardımcı hakemin tespiti ile 12'de Abdülkerim'in yüzüne yasaklanmış eylemi yapan Lahdo'ya faul verildi ancak sarı çıkmadı. 61'de Mertens'e kontrolsüz giren Penetra'ya sarı kart göstermemesi futbolun içinden gelen bir hakem için kabul edilemez hataydı. Gösterdiği diğer sarı kartlar yerinde ve doğruydu. Uzatmalarda Smit'in ikinci sarıdan kırmızısı doğruydu.
Hafta içi çalkantılı süreç yaşayan Beşiktaş için Maccabi maçı hayata dönüş maçıydı. UEFA'nın Rus takımlarına koyduğu ambargoyu İsrail takımlarına uygulamaması kabul edilemez. Ülkemizde seyircimiz ile oynanması gereken maçın Macaristan'da oynatılması akıl alır gibi değil. Yazıklar olsun UEFA nın anlayışına. Utanmasalar maçı İsrail'de oynatacaklar...
Beşiktaş'ın bu mağlubiyeti UEFA'nın çifte standardının Maccabi'ye hediyesidir. 37 yaşındaki İtalyan hakem Simeone Sozza, 2023'ten bu yana FIFA hakemi. Geçen yıl ülkemizde VAR görevi de yapmıştı. 60'ta Beşiktaş'ın iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru. 70'te Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda kol yukarıda ve açık karar doğru. Beşiktaş'ın yediği 3. golde Emirhan'a faul beklentisinde devam kararı sahada hakem yorumu.
LEVENT TÜZEMEN – HAMLE: ORKESTRA ŞEFİ
Okan Buruk eğer Galatasaray'ı 3'lü defans ile oynatacaksa üçlünün göbeğinde mutlaka Davinson Sanchez oynamalıdır. AZ Alkmaar önünde iki farklı Galatasaray izledik. İlk yarı üretemeyen, çok pas hatası yapan, rakibe orta alanda geniş alan bırakan ve kalesinde tehlikeler yaşayan bir Galatasaray vardı. Neden?
3'lü savunmanın sağında Sanchez, göbeğinde Nelsson oynadı. Galatasaray ritim yakalayamadı. Bir de buna Batshuayi'nin top tutamaması ve isabetli pas kullanamaması eklenince AZ Alkmaar oyuna hakim oldu. Özellikle Hollanda ekibinin hızlı atakları yanlış kurulan 3'lü savunmanın dağılmasına yol açtı. Yenilen gol de Nelsson'un hamle yapmakta ağır kalması yüzünden oldu. Osimhen'in istekli hali, çalışkanlığı ve attığı gol ilk yarı için kötü oyuna moral getirdi.
Okan Buruk ikinci yarı ne yaptı? Sanchez 3'lünün göbeğine geldi, Nelsson çıkıp Metehan girdi ve sağ savunmaya yerleşti. Bu hamle Galatasaray'ın asık yüzünü güleç hale getirdi. Sanchez'in geriden oyunu yönetmesi Sara'yı da Mertens'i de Yunus'u da toparladı. Sanchez orkestra şefi gibi arkadaşlarını uyumla yönetti. Galatasaray oyunun kontrolünü eline geçirdiği gibi AZ Alkmaar kalesinde pozisyonlar üretti. Abdülkerim'in direkten dönen kafa vuruşu şanssızlıktı.
İlk yarı Muslera art arda gelişen iki pozisyonda net gollük şutları önledi. Okan Buruk, Nelsson- Metehan değişikliğini ilk yarı bitmeden yapmalıydı. Kritik anlarda AZ Alkmaar ataklarını önleyen Metehan artık G.Saray'da daha fazla süre almalıdır. Bu arada Mertens'in liderliğinin yanı sıra çalışkanlığını, rakibini kovalamasını ve önde baskı yapmasını alkışlıyorum. İkinci yarı çok baskın oynayan Galatasaray kazanamadı ama yoluna yenilgisiz devam ediyor.
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