Spor yazarları AZ Alkmaar - Galatasaray maçını değerlendirdi

İkinci yarının hemen başında Batshuayi'nin harika bir kafa vuruşu vardı ama kaleci Zoet, biraz da üzerine gelen topu iyi çıkardı. Bunun dışında zaten etkili olamadı Batshuayi ve yerine 64'te Kerem'e bıraktı. Kerem hem orta sahaya bir güç kattı, hem de savunmaya gelip toplar çıkardı. İkinci yarıda oyunun hakimi Galatasaray'dı. Metehan'ın girmesiyle savunmada daha az hata yapan bir Galatasaray izledik. Metehan, kritik hamleleri ile göz doldurdu.

AZ Alkmaar; genç bir takım ama sahanın her noktasında savaş verdiler. Çılgınca koştular ve hiç yorulmadılar. Felaket bir oyun iştahları var! Alkmaar değil de AÇmaar desek yeridir! Futbola aç futbolcular topluluğu Alkmaar! Ceza sahasına yapılan her ortaya Osimhen kafayı vurdu. Helal olsun koca yürekli Osimhen! Sen bir dünya yıldızısın ama Alkmaar'lı oyuncular kadar futbola ve gole açsın! Dün sahada bir Atom Karınca gibiydi Osimhen! Çok büyüksün! O yüzden değerin tam 75 milyon euro!