GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve ön çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin Türkiye'ye gelerek ameliyat olması bekleniyordu. Arjantin basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Kısa süre içinde ameliyat olması gereken ve rehabilitasyon sürecine girmesi beklenen Arjantinli forvet hakkında sürpriz bir iddia geldi.
Konuya dair haberi ise Arjantin basını duyurdu.
Footboom1'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Icardi'nin sakatlık sürecinde Arjantin'de yaşayacağı belirtildi.
Haberde, 'Icardi Türkiye'ye geri dönmeli. Ama o Santa Barbara'da (Arjantin), Maxi Lopez'in Wanda Nara'ya bıraktığı evde kalmak istiyor'
'Ameliyat için Türkiye'ye gidecek, ardından rehabilitasyon için Arjantin'e dönecekti'
'Ancak görünüşe göre ameliyat ve iyileşme için Arjantin'de kalmaya karar verdi' ifadeleri kullanıldı.
Mauro Icardi'nin çapraz bağ ameliyatını Türkiye'de olması bekleniyordu.
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