GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

Haberde, 'Icardi Türkiye'ye geri dönmeli. Ama o Santa Barbara'da (Arjantin), Maxi Lopez'in Wanda Nara'ya bıraktığı evde kalmak istiyor'

'Ameliyat için Türkiye'ye gidecek, ardından rehabilitasyon için Arjantin'e dönecekti'