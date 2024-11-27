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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve ön çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin Türkiye'ye gelerek ameliyat olması bekleniyordu. Arjantin basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 14:25
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GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

Sarı kırmızılıların yıldız ismi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

Kısa süre içinde ameliyat olması gereken ve rehabilitasyon sürecine girmesi beklenen Arjantinli forvet hakkında sürpriz bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

Konuya dair haberi ise Arjantin basını duyurdu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

Footboom1'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Icardi'nin sakatlık sürecinde Arjantin'de yaşayacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

Haberde, 'Icardi Türkiye'ye geri dönmeli. Ama o Santa Barbara'da (Arjantin), Maxi Lopez'in Wanda Nara'ya bıraktığı evde kalmak istiyor'

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

'Ameliyat için Türkiye'ye gidecek, ardından rehabilitasyon için Arjantin'e dönecekti'

GALATASARAY HABERİ - Icardi'den yönetimi kızdıran hareket! Ameliyat...

'Ancak görünüşe göre ameliyat ve iyileşme için Arjantin'de kalmaya karar verdi' ifadeleri kullanıldı.

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