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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da bir süredir gündeme gelen Dembele konusunda İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında oyuncunun takımından ayrılmak istediği ve Avrupa'ya transfer olmak için görüşmeler yaptığı yazıldı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 12:14
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Galatasaray, sezona fırtına gibi başladı ve tüm kulvarlarda iddiasını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Sarı-kırmızılı ekip Avrupa Ligi'nde son olarak Tottenham ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-2 kazandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Avrupa'da 3 galibiyet 1 beraberlik alarak puanını 10'a yükselten Cimbom, kendini 3. sırada yer buldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Süper Lig'de ise üst üste 3. şampiyonluğu kazanmak isteyen Galatasaray, liderliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Sezon başında birçok yıldız transfer yapan Cimbom'da en çok dikkat çeken isim Vitor Osimhen oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Bu hamle sonrasında sarı-kırmızılı ekip devre arasında da bomba hamle yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında forvete takviye arayışına giren Galatasaray, o yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun İspanyol basını TodoFichajes'ten derlediği habere göre; Cimbom, Moussa Dembele'yi transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Bunu hedefleyen Galatasaray'a bir müjdeli bir haber de oyuncudan geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Haberde, Dembele'nin Arabistan'da mutlu olmadığını ve ocak ayında Avrupa futboluna geri dönmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Ayrıca İspanyollar bu transferde çıkabilecek tek pürüzün, Al-Ettifaq'ın Fransız oyuncuyu serbest bırakmak isteyip istemeyeceği olduğu söylendi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...

Dembele'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

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