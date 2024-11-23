TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da bir süredir gündeme gelen Dembele konusunda İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında oyuncunun takımından ayrılmak istediği ve Avrupa'ya transfer olmak için görüşmeler yaptığı yazıldı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Süper Lig'de ise üst üste 3. şampiyonluğu kazanmak isteyen Galatasaray, liderliğini koruyor.
Sezon başında birçok yıldız transfer yapan Cimbom'da en çok dikkat çeken isim Vitor Osimhen oldu.
Bu hamle sonrasında sarı-kırmızılı ekip devre arasında da bomba hamle yapmak istiyor.
Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrasında forvete takviye arayışına giren Galatasaray, o yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun İspanyol basını TodoFichajes'ten derlediği habere göre; Cimbom, Moussa Dembele'yi transfer etmek istiyor.
Bunu hedefleyen Galatasaray'a bir müjdeli bir haber de oyuncudan geldi.
Haberde, Dembele'nin Arabistan'da mutlu olmadığını ve ocak ayında Avrupa futboluna geri dönmek istediği belirtildi.
Ayrıca İspanyollar bu transferde çıkabilecek tek pürüzün, Al-Ettifaq'ın Fransız oyuncuyu serbest bırakmak isteyip istemeyeceği olduğu söylendi.
Dembele'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
Bu sezon 12 maça çıkan yıldız futbolcu bu müsabakalarda 3 gol 2 asist yaptı.
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