  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Okan Buruk Metehan Baltacı kararını açıkladı! "Savunma anlamında çalışmalar yaptık"

Okan Buruk Metehan Baltacı kararını açıkladı! "Savunma anlamında çalışmalar yaptık"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk önemli açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 18:39 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 18:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk Metehan Baltacı kararını açıkladı! "Savunma anlamında çalışmalar yaptık"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk önemli açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Bu sabah bir ziyaret gerçekleştirdik, Yiğit Kurt kardeşimize. Mezarı başında onu andık. Onu unutmadık. Onun için de oynayacağız. Ersin Aka hoca vefat etti. Ailesinin başı sağolsun.

Her takımda eksikler var. Ligin ortasında sarı kart cezaları oluyor. Davinson olmayacak, Mete ile başlayacağız. Nelsson da milli takımdaydı. Dün bir tek antrenmana çıktı. Mete ile çalışmalarımız oldu. Savunma anlamında çalışmalar yaptık. Kadromuz önemli. Rakibimizin de bizle ilgili planlarını tahmin edebiliyoruz. Geçiş hücumunu deneyeceklerdir. İki kanatta koşucu ve birebir oyuncuları var.

Farklı bir stadyum atmosferi var. İyi olan yanı gece maçı. Biraz rüzgar var, etkileyebilir.

Dinlenerek geldi birçok oyuncumuz. Kazanmak için sahadayız. Oyuncularıma güveniyorum. Maçın gidişatına göre oyuna etkilerimiz, dokunuşlarımız olacak. Tüm oyuncular önemli. Bu akşam böyle bir 11'le başlayacağız. Perşembe bir maç var, sonra bir maç var. İnşallah bugün avantajımızı koruruz."

Bodrum FK - Galatasaray | CANLI
Napoli'den G.Saray'a kötü haber!
DİĞER
Demet Akalın karın kaslarını sergiledi! 6 kilo yağ aldırıp 10 kilo vermişti...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu
F.Bahçe Kayseri'ye gol oldu yağdı!
Dzeko sezonun golünü atıyordu, direğe takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oğuz Aydın: Sabrettim oynamaya hazırdım Oğuz Aydın: Sabrettim oynamaya hazırdım 18:41
Okan Buruk Metehan Baltacı kararını açıkladı! Okan Buruk Metehan Baltacı kararını açıkladı! 18:39
Mourinho'dan Talisca açıklaması! Mourinho'dan Talisca açıklaması! 18:33
Dzeko sezonun golünü atıyordu, direğe takıldı! Dzeko sezonun golünü atıyordu, direğe takıldı! 18:17
G.Saray'dan F.Bahçe'ye penaltı göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye penaltı göndermesi! 18:05
Gaziantep FK farklı kazandı! Gaziantep FK farklı kazandı! 17:58
Daha Eski
F.Bahçe Kayseri'ye gol oldu yağdı! F.Bahçe Kayseri'ye gol oldu yağdı! 17:58
Bodrum FK - G.Saray | 11'ler açıklandı! Bodrum FK - G.Saray | 11'ler açıklandı! 17:49
Chelsea zirveyi takibi sürdürdü! Chelsea zirveyi takibi sürdürdü! 17:36
Mert Hakan'a yabancı madde isabet etti! Mert Hakan'a yabancı madde isabet etti! 16:59
Oğuz Aydın bir ilki başardı! Oğuz Aydın bir ilki başardı! 16:58
Kayseri'de penaltı kararı! Kayseri'de penaltı kararı! 16:14