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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dünya şampiyonu orta saha! Bedelsiz olarak gelebilir

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dünya şampiyonu orta saha! Bedelsiz olarak gelebilir

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak yeni bir isim daha geldi. Cimbom, kariyerini İtalya'da sürdüren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan o yıldızı transfer listesine aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dünya şampiyonu orta saha! Bedelsiz olarak gelebilir

Orta saha için transfer planlayan Galatasaray'da Leandro Paredes ismi gündeme geldi.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dünya şampiyonu orta saha! Bedelsiz olarak gelebilir

İtalya basınında yer alan haberlerde; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli futbolcuyla sarı kırmızılıların ilgilendiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dünya şampiyonu orta saha! Bedelsiz olarak gelebilir

30 yaşındaki futbolcunun Roma'dan ayrılmak istediği ve yeni kulüp arayışında olduğu belirtildi. Paredes'in önceliğinin ülkesi Arjantin'e dönmek olduğu ancak Avrupa'dan iyi bir teklif geldiği takdirde değerlendirebileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dünya şampiyonu orta saha! Bedelsiz olarak gelebilir

Orta sahada 6 ve 8 numarada görev alan Arjantinli yıldız, bu sezon Roma'da istikrar yakalayamadı. Tecrübeli orta saha bu sezon 8 maça çıkarken 1 asist yaptı, 282 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dünya şampiyonu orta saha! Bedelsiz olarak gelebilir

DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Leandro Paredes, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı. Paredes, Dünya Kupası'nda 5 maçta 224 dakika süre aldı, 1 asist yaptı.

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