TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dünya şampiyonu orta saha! Bedelsiz olarak gelebilir

İtalya basınında yer alan haberlerde; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli futbolcuyla sarı kırmızılıların ilgilendiği aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcunun Roma'dan ayrılmak istediği ve yeni kulüp arayışında olduğu belirtildi. Paredes'in önceliğinin ülkesi Arjantin'e dönmek olduğu ancak Avrupa'dan iyi bir teklif geldiği takdirde değerlendirebileceği kaydedildi.