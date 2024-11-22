TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a dünya şampiyonu orta saha! Bedelsiz olarak gelebilir
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak yeni bir isim daha geldi. Cimbom, kariyerini İtalya'da sürdüren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan o yıldızı transfer listesine aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Orta sahada 6 ve 8 numarada görev alan Arjantinli yıldız, bu sezon Roma'da istikrar yakalayamadı. Tecrübeli orta saha bu sezon 8 maça çıkarken 1 asist yaptı, 282 dakika süre aldı.
DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI
Leandro Paredes, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı. Paredes, Dünya Kupası'nda 5 maçta 224 dakika süre aldı, 1 asist yaptı.
DİĞER