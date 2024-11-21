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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Victor Osimhen açıklaması!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek'in özellikle Victor Osimhen transferi ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:21 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özbek'in özellikle Victor Osimhen transferi ile ilgili sözleri gündem oldu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

OSIMHEN TRANSFERİ HAKKINDA...

"Osimhen, Galatasaray'ın futbolcusudur. Çok da başarılı bir futbolcu. Türk futbolseverlere böyle bir futbolcu izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın misyonlarından biri budur. Geçmişe bakın; Sneijder, Drogba, Hagi, Icardi, Osimhen... Galatasaray'ın bu manada öncülüğü, Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Osimhen, bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde, transfer döneminde elbette ki bütün kulüpler, herkes Osimhen'i transferi etmek ister. En önemli faktörlerden bir tanesi, harcama limitleri. Onun için daha çok erken. Bildiğiniz gibi limitler çerçevesinde transfer kapasitesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun, bu sürecin devam ettiğini, şöyle söyleyeyim, sezon sonuna kadar Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli vizyonu, hedefi budur. Galatasaray hem taraftarlarına hem Türk futbolseverlere dünya yıldızlarını seyrettirmek isteyen bir kulüptür."

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