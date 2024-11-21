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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! Ne konuştular?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! Ne konuştular?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında kendisine yöneltilen Mauro Icardi sorusunu yanıtladı. İşte Özbek'in Icardi cevabı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:32 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:35
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! Ne konuştular?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında kendisine yöneltilen Mauro Icardi sorusunu yanıtladı.

Dursun Özbek, konuyla ilgili "Icardi, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Katkısı herkesin gözü önünde. Icardi, bir Galatasaraylı olarak belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Sempatisiyle, başarısıyla... Galatasaray için çok önemli bir futbolcu. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ameliyat geçirecek çapraz bağlarından. En kısa sürede geri dönmesini bekleyeceğiz. Galatasaray'ı çok seviyor. Burada oynaması, hareketlerinden, performansından, arkadaşlarıyla iletişiminden bunu tespit etmek mümkün. Galatasaray'a bu başarıları yaşatan bir futbolcuya da başkan ve yönetim gereken ilgiyi gösteriyor. Kendisini mart ayında bekliyorum diye söyledim. Sıcakkanlı bir insan. Ben onun babası yaşındayım. Bir başkan olarak sevgi ve şefkati ona her zaman gösteriyorum." açıklamasında bulundu.

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