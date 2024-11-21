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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten 'yabancı VAR hakemi' sözleri!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten 'yabancı VAR hakemi' sözleri!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek gündeme dair sorulara flaş cevaplar verdi. Özbek'in, 'yabancı VAR hakemi' sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:38
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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten 'yabancı VAR hakemi' sözleri!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek gündeme dair sorulara flaş cevaplar verdi.

Özbek'in, 'yabancı VAR hakemi' sözleri dikkat çekti.

Geçmişte uygulandı. Dolayısıyla bu tamamen futbol federasyonunun inisiyatifi içinde bir husus. TFF'nin alacağı karara Galatasaray olarak karşı çıkmayız. Onların görevi zaten. TFF'den önümüze böyle mi diye bir soru, bir talep gelmedi. TFF'nin alacağı karar bizim için önemlidir. Saygı duyulması gerekir.

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