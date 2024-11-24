Galatasaraylı Batshuayi'den Osimhen için flaş yorum! "Ondan daha iyi olduğum..."
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Batshuayi'den maçın ardından dikkat çeken açıklamaları oldu. İşte Belçikalı santrforun Osimhen sözleri... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 10:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:
Bunun yanında da Yiğit ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her zaman arkalarındayız.
Çift forvet ya da tek forvet, ikisinde de oynayabilirim. Victor çok uzun, hava toplarında iyi.
Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim. Hocanın seçimi daha önemli. Hoca da gereken seçimi yapıyor.
BATSHUAYI BU SEZON NE YAPTI?
Belçikalı santrfor bu sezon Süper Lig'de 11 maçta sahaya çıktı.
31 yaşındaki yıldız isim bu maçlarda 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
DİĞER