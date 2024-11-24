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Haberler Galatasaray Galatasaraylı Batshuayi'den Osimhen için flaş yorum! "Ondan daha iyi olduğum..."

Galatasaraylı Batshuayi'den Osimhen için flaş yorum! "Ondan daha iyi olduğum..."

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Batshuayi'den maçın ardından dikkat çeken açıklamaları oldu. İşte Belçikalı santrforun Osimhen sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 10:16
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Galatasaraylı Batshuayi'den Osimhen için flaş yorum! "Ondan daha iyi olduğum..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmıızlılar rakibini 1-0 mağlup etti.

Galatasaraylı Batshuayi'den Osimhen için flaş yorum! "Ondan daha iyi olduğum..."

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, attığı golle takımına 3 puanı getirdiği Bodrum FK maçının ardından konuştu.

Galatasaraylı Batshuayi'den Osimhen için flaş yorum! "Ondan daha iyi olduğum..."

İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:

Bu akşam iyi bir Galatasaray göremedik. Evimizde oynamadık, deplasmandaydık, 3 puan önemliydi.

Galatasaraylı Batshuayi'den Osimhen için flaş yorum! "Ondan daha iyi olduğum..."

Bunun yanında da Yiğit ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Her zaman arkalarındayız.

Galatasaraylı Batshuayi'den Osimhen için flaş yorum! "Ondan daha iyi olduğum..."

Çift forvet ya da tek forvet, ikisinde de oynayabilirim. Victor çok uzun, hava toplarında iyi.

Galatasaraylı Batshuayi'den Osimhen için flaş yorum! "Ondan daha iyi olduğum..."

Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim. Hocanın seçimi daha önemli. Hoca da gereken seçimi yapıyor.

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