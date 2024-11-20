TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı. 25 yaşındaki golcünün bonsrvisini almak isteyen yönetimden Galatasaraylı taraftarları sevindirecek hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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25 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği etkili performansla taraftarın gönlünde taht kurdu.
Osimhen'in sözleşmesinde özel madde olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.
Ancak yıldız futbolcu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.
Osimhen takımda mutlu olduğunu belirterek bonservisinin alınması için de yönetimin kapısını çaldı.
Yıldız golcünün gösterdiği aidiyet karşısında yönetim de harekete geçti.
HEDEF 60 MİLYON EURO ÖDEMEK
Napoli, sözleşmedeki 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini işaret ederken sarı kırmızılılar 60 milyona transferi bitirmeyi hedefliyor.
PEŞİNAT HAZIR
Hürriyet'in haberine göre, 25 milyon Euro'luk peşinatı sponsorlarla çözecek olan Cimbom kalan kısmı taksitle ödemek için Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.
Nijeryalı yıldız, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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