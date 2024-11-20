  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı. 25 yaşındaki golcünün bonsrvisini almak isteyen yönetimden Galatasaraylı taraftarları sevindirecek hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 15:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, birçok yıldızı takıma kazandırarak kadrosunu güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

Sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferiyse açık ara Victor Osimhen oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

Galatasaray, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

25 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği etkili performansla taraftarın gönlünde taht kurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

Osimhen'in sözleşmesinde özel madde olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

Ancak yıldız futbolcu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

Osimhen takımda mutlu olduğunu belirterek bonservisinin alınması için de yönetimin kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

Yıldız golcünün gösterdiği aidiyet karşısında yönetim de harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

HEDEF 60 MİLYON EURO ÖDEMEK

Napoli, sözleşmedeki 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini işaret ederken sarı kırmızılılar 60 milyona transferi bitirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

PEŞİNAT HAZIR

Hürriyet'in haberine göre, 25 milyon Euro'luk peşinatı sponsorlarla çözecek olan Cimbom kalan kısmı taksitle ödemek için Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi...

Nijeryalı yıldız, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tadic'e doğum günü sürprizi Tadic'e doğum günü sürprizi 15:23
G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... 15:21
Doğan'ın listesi divana sunuldu Doğan'ın listesi divana sunuldu 15:19
F.Bahçe'de iki isimden müjde! F.Bahçe'de iki isimden müjde! 15:11
A. Efes'in yeni sportif direktörü İsmail Şenol oldu A. Efes'in yeni sportif direktörü İsmail Şenol oldu 14:46
Oosterwolde'den F.Bahçe itirafı: Ayrılık... Oosterwolde'den F.Bahçe itirafı: Ayrılık... 14:31
Daha Eski
Fenerbahçe Medicana - Monza maçı detayları! Fenerbahçe Medicana - Monza maçı detayları! 14:15
Volkan Demirel: G.Saray'ı yenme duyugusunu... Volkan Demirel: G.Saray'ı yenme duyugusunu... 14:09
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor 13:55
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı detayları! Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı detayları! 13:32
Nadal tenise veda etti Nadal tenise veda etti 13:15
En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler 13:03