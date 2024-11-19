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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Norveçli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Norveçli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Cimbom, Malmö'nün 24 yaşındaki yıldızı için harekete geçti. Sarı kırmızılı kurmaylar, genç golcüyü kiralayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Norveçli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Norveçli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Sarı kırmızılılar, sakatlanan Icardi'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Norveçli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek

Cimbom, gerek Osimhen'le yan yana oynayacak, gerektiğinde ise yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü arıyordu.

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