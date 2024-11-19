TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Norveçli golcüye kanca! Icardi'nin yerine gelecek
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Cimbom, Malmö'nün 24 yaşındaki yıldızı için harekete geçti. Sarı kırmızılı kurmaylar, genç golcüyü kiralayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bu doğrultuda Aslan, Malmö'nün 24 yaşındaki yıldızı Erik Botheim'i sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
Botheim geçen sezon ara transferde geldiği Malmö'de 30 maça çıktı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 12 gol attı.
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