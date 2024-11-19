Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen heyecanı sürüyor. Sarı kırmızılılar yüzyılın transfer bombası için formül arıyor. Bir yandan sponsor arayışlarını sürdüren Cimbom diğer yandan İtalyan kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Aslan yüzyülın transferini bitirmek için planını belirledi. İşte detaylar.... | GALATASARAY HABERLERİ
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25 MİLYON PEŞİN VE 3 TAKSİT
İddiaya göre; Galatasaray, Napoli'ye 25 milyon euro peşin ödeme yaparak kalan tutarı üç yıla yaymayı planlıyor. Bu stratejiyle, Osimhen'i uzun vadede kadroda tutmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, finansal yükü de dengeli bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.
Victor Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etmesi ve taraftarlarla kurduğu güçlü bağ, sarı-kırmızılılar için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
25 yaşındaki Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta toplam 645 dakika süre alarak 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
NAPOLİ "YÜZDE 50"YE SICAK BAKIYOR
Napoli kulübünün, menajer Gardhi'nin aracı olduğu yüzde 50 teklifine sıcak baktığı belirtildi. İtalyanlar, Osimhen'in bonservisinin yarısı için ocakta kasaya 37.5 milyon euro ekleyerek Finansal Fair Play konusunda UEFA'ya olumlu bir rapor sunmak istiyor.
Napoli'nin bu konudaki tutumu paranın taksitli şekilde kulübe ödenmemesi. G.Saray ise sponsorların desteğiyle bu rakamı taksitle ödemek istiyor.
SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİREBİLİR
Napoli, oyuncunun bonservisi için 75 milyon euro talep ediyordu. Ocakta planlandığı gibi oyuncunun bonservisine ortak olunması halinde Osimhen için sözleşmesine 100 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi eklenecek.
Yıldız isim sezon sonunda transfer olursa 100 milyon euro Galatasaray ve Napoli arasında yarı yarıya bölüşülecek.
Böylelikle Galatasaray, ilk aşamada kiralık olarak transfer ettiği Osimhen'den hem 1 sezon faydalanmış olacak hem de kasaya 12.5 milyon euro ekleyecek. Osimhen'in bir sonraki satışından elde edilecek pay da Napoli ve Galatasaray arasında paylaşılacak.
ALTERNATİF TEKLİF
Galatasaraylı idareciler, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yeni bir formül üzerinde anlaştı. Bu formüle göre Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in 75 milyon euro'luk bonservisinin yarısına ortak olacak.
Oyuncuyu oynatma hakkı Galatasaray'da kalırken sezon sonunda olası bir satışta bonservis bedeli Napoli ve Galatasaray arasında yarı yarıya paylaşılacak.
İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Osimhen Galatasaray kariyerinde çıktığı 6 lig maçında 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Nijeryalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta ise 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.
Tottenham maçının adamı olan Osimhen, Avrupa'daki piyasasını yeniden güçlendirdi.
BU KADARINI BEKLEMİYORDUM
Sarı kırmızılı kulüpteki deneyimini etkileyici olarak tanımlayan Osimhen, "Şu ana kadar İstanbul'daki, Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyiciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum.
Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika.
Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Gerçekten harika bir deneyim oluyor" dedi.
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