  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen heyecanı sürüyor. Sarı kırmızılılar yüzyılın transfer bombası için formül arıyor. Bir yandan sponsor arayışlarını sürdüren Cimbom diğer yandan İtalyan kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Aslan yüzyülın transferini bitirmek için planını belirledi. İşte detaylar.... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için artık somut adımlar atmaya başladı. Ocak ayında 25 yaşındaki süper forvetin bonservisini almayı hedefleyen Galatasaray, süreci hızlandırma kararı verdi.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Bu doğrultuda, sponsorlarla görüşmelerine devam eden kulüp, Napoli ile de temaslarını sürdürüyor. Galatasaray'ın, Osimhen'in bonservisini almak istemesi durumunda Napoli'ye 75 milyon euro ödemesi gerek.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Kulübün, bu yüksek bedeli karşılamak için sponsor destekli bir ödeme planı hazırladığı iddia ediliyor.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

25 MİLYON PEŞİN VE 3 TAKSİT
İddiaya göre; Galatasaray, Napoli'ye 25 milyon euro peşin ödeme yaparak kalan tutarı üç yıla yaymayı planlıyor. Bu stratejiyle, Osimhen'i uzun vadede kadroda tutmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, finansal yükü de dengeli bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Victor Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etmesi ve taraftarlarla kurduğu güçlü bağ, sarı-kırmızılılar için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

25 yaşındaki Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta toplam 645 dakika süre alarak 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

NAPOLİ "YÜZDE 50"YE SICAK BAKIYOR
Napoli kulübünün, menajer Gardhi'nin aracı olduğu yüzde 50 teklifine sıcak baktığı belirtildi. İtalyanlar, Osimhen'in bonservisinin yarısı için ocakta kasaya 37.5 milyon euro ekleyerek Finansal Fair Play konusunda UEFA'ya olumlu bir rapor sunmak istiyor.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Napoli'nin bu konudaki tutumu paranın taksitli şekilde kulübe ödenmemesi. G.Saray ise sponsorların desteğiyle bu rakamı taksitle ödemek istiyor.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİREBİLİR
Napoli, oyuncunun bonservisi için 75 milyon euro talep ediyordu. Ocakta planlandığı gibi oyuncunun bonservisine ortak olunması halinde Osimhen için sözleşmesine 100 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi eklenecek.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Yıldız isim sezon sonunda transfer olursa 100 milyon euro Galatasaray ve Napoli arasında yarı yarıya bölüşülecek.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Böylelikle Galatasaray, ilk aşamada kiralık olarak transfer ettiği Osimhen'den hem 1 sezon faydalanmış olacak hem de kasaya 12.5 milyon euro ekleyecek. Osimhen'in bir sonraki satışından elde edilecek pay da Napoli ve Galatasaray arasında paylaşılacak.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

ALTERNATİF TEKLİF
Galatasaraylı idareciler, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için yeni bir formül üzerinde anlaştı. Bu formüle göre Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in 75 milyon euro'luk bonservisinin yarısına ortak olacak.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Oyuncuyu oynatma hakkı Galatasaray'da kalırken sezon sonunda olası bir satışta bonservis bedeli Napoli ve Galatasaray arasında yarı yarıya paylaşılacak.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Osimhen Galatasaray kariyerinde çıktığı 6 lig maçında 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Nijeryalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta ise 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Tottenham maçının adamı olan Osimhen, Avrupa'daki piyasasını yeniden güçlendirdi.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

BU KADARINI BEKLEMİYORDUM
Sarı kırmızılı kulüpteki deneyimini etkileyici olarak tanımlayan Osimhen, "Şu ana kadar İstanbul'daki, Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyiciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika.

Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Gerçekten harika bir deneyim oluyor" dedi.

F.Bahçe'de şaşırtan ayrılık! Herkes En-Nesyri derken...
F.Bahçe'de Talisca için ikinci raunt!
DİĞER
Kuruluş Osman Youtube’da 10 milyon aboneye ulaştı!
12 Eylül ve 28 Şubat işkencecisi Muazzez İlmiye Çığ'ın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü!
F.Bahçe için sol bekte hedef yine o isim
Beşiktaş'tan savunmaya yıldız takviyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! 01:15
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:15
Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! 01:15
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:11
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:10
En Nesyri attı! Fas farklı kazandı En Nesyri attı! Fas farklı kazandı 01:09
Daha Eski
En Nesyri attı! Fas farklı kazandı En Nesyri attı! Fas farklı kazandı 01:09
Beşiktaş'tan Nijeryalı yıldıza kanca! Beşiktaş'tan Nijeryalı yıldıza kanca! 00:37
Monaco'dan flaş Obradovic kararı! Monaco'dan flaş Obradovic kararı! 00:29
G.Saray'dan Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra... G.Saray'dan Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra... 00:03
Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı! Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı! 00:03
G.Saray'dan flaş Jelert kararı! G.Saray'dan flaş Jelert kararı! 00:03