Galatasaray yüzyılın transferini bitiriyor! İşte Osimhen planı

Böylelikle Galatasaray, ilk aşamada kiralık olarak transfer ettiği Osimhen'den hem 1 sezon faydalanmış olacak hem de kasaya 12.5 milyon euro ekleyecek. Osimhen'in bir sonraki satışından elde edilecek pay da Napoli ve Galatasaray arasında paylaşılacak.