GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sol bek konusunda gündeme tanıdık bir isim geldi. Jakobs'un sakatlığı, Jelert'in de yetersiz performansı nedeniyle o bölgede arayışlara başlayan yönetim gündemine A Milli Takım'ın Galler maçına damga vuran oyuncuyu aldı. Ara transfer döneminde temaslar başlayacak. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 10:35
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Sezon başında Roma'dan Nicola Zalewski'yi gündemine alan Galatasaray, scout çalışmaları sonunda yeni isimler listesine dahil etmek istiyor.
O İSİM EREN ELMALI
Trabzonspor'da sergilediği futbolla eleştirilen isim haline gelen Eren Elmalı'nın Milli Takım'da sergilediği futbol ise tam not aldı.
Özellikle temposu ve hücumcu bek özelliğiyle dikkat çeken oyuncu için Okan Buruk'un onay verdiği öğrenildi.
Eren Elmalı bu sezon ligde Trabzonspor formasıyla 10 karşılaşmada görev aldı.
Milli futbolcu bu maçlarda 1 asist üretirken, 883 dakika sahada kaldı.
Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
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