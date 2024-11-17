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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sol bek konusunda gündeme tanıdık bir isim geldi. Jakobs'un sakatlığı, Jelert'in de yetersiz performansı nedeniyle o bölgede arayışlara başlayan yönetim gündemine A Milli Takım'ın Galler maçına damga vuran oyuncuyu aldı. Ara transfer döneminde temaslar başlayacak. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 10:35
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu

Ismail Jakobs'un son dönemdeki sakatlıklarının yanı sıra sol bekte rotasyonu genişletmek isteyen Cimbom'da alternatif isimler üzerinde duruluyor.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu

Sezon başında Roma'dan Nicola Zalewski'yi gündemine alan Galatasaray, scout çalışmaları sonunda yeni isimler listesine dahil etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu

Bu noktada Galatasaray'da gündeme tanıdık bir isim geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu

O İSİM EREN ELMALI

Trabzonspor'da sergilediği futbolla eleştirilen isim haline gelen Eren Elmalı'nın Milli Takım'da sergilediği futbol ise tam not aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu

Özellikle temposu ve hücumcu bek özelliğiyle dikkat çeken oyuncu için Okan Buruk'un onay verdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu

Eren Elmalı bu sezon ligde Trabzonspor formasıyla 10 karşılaşmada görev aldı.

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