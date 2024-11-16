  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na: Büyük kulüplerde oynamak için...

Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na: Büyük kulüplerde oynamak için...

Geçtiğimiz hafta kramponlarını astığını duyuran Galatasaray'ın eski Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 12:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na: Büyük kulüplerde oynamak için...

Galatasaray'ın eski Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz hafta futbolu bıraktığını duyurdu. Galatasaray'da 2 ayrı dönemde toplamda 2.5 sezon geçiren Bafetimbi Gomis, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Fransız yıldız, sarı kırmızılılarda 86 maçta 51 gol, 9 asistle oynamıştı.

39 yaşındaki yıldız, bu yaz transfer döneminde ani bir operasyon ile Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Record'da yer alan o ifadeler...

"BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK İÇİN..."

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da zaman zaman eleştirildi. Onunla hep iletişim halindeydim. Birbirimize yakındık, onu seviyorum. Güçlü bir kişiliğe, karaktere ve egoya sahip harika bir insan. Büyük kulüplerde oynamak için o egoya, özgüvene sahip. Bugün Benfica'da. Onu ve ailesini tebrik ediyorum.

KEREM'DEN GOMIS'E VEDA MESAJI

Kerem Aktürkoğlu, Gomis'in kramponları astığını açıklaması üzerine paylaştığı veda mesajında, "İnanılmaz kariyerin için tebrikler. Yolculuğunun bir aşamasında takım arkadaşın olduğum için çok mutluyum. Senden çok şey öğrendim. Sen sadece kaliteli bir forvet ya da futbolcu değilsin, aynı zamanda doğal bir lidersin. Bunun ötesinde harika bir insansın. Hayatının bundan sonra bölümünde sana başarılar diliyorum. Şimdiye kadar yaptığın gibi yine her şeyi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Her şey dilediğin gibi olsun." ifadelerine yer vermişti.

Mourinho o ismi gözden çıkardı!
Oosterwolde'ye 3 talip birden!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Muslera'nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!
ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump'a koştu...
ManU'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
3 büyükler peşine düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Büyük kulüplerde oynamak için..." "Büyük kulüplerde oynamak için..." 12:20
İtalya - Fransa maçı hangi kanalda? İtalya - Fransa maçı hangi kanalda? 12:12
İsrail - Belçika maçı hangi kanalda? İsrail - Belçika maçı hangi kanalda? 12:09
Norveç - Kazakistan maçı hangi kanalda? Norveç - Kazakistan maçı hangi kanalda? 12:06
Avusturya - Slovenya maçı hangi kanalda? Avusturya - Slovenya maçı hangi kanalda? 12:03
Kosova sahayı terk etti! Olay maç... Kosova sahayı terk etti! Olay maç... 10:39
Daha Eski
Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 11:05
Nesyri yerine onu istemişler Nesyri yerine onu istemişler 11:17
Dortmund'dan Gedson hamlesi! Beşiktaş... Dortmund'dan Gedson hamlesi! Beşiktaş... 11:25
Eski C.Başkanına G.Saray forması hediye etti Eski C.Başkanına G.Saray forması hediye etti 11:33
Mourinho o ismi gözden çıkardı! Mourinho o ismi gözden çıkardı! 11:39
Letonya - Ermenistan maçı hangi kanalda? Letonya - Ermenistan maçı hangi kanalda? 11:48