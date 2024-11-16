Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na: Büyük kulüplerde oynamak için...

Galatasaray'ın eski Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz hafta futbolu bıraktığını duyurdu. Galatasaray'da 2 ayrı dönemde toplamda 2.5 sezon geçiren Bafetimbi Gomis, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Fransız yıldız, sarı kırmızılılarda 86 maçta 51 gol, 9 asistle oynamıştı.

39 yaşındaki yıldız, bu yaz transfer döneminde ani bir operasyon ile Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Record'da yer alan o ifadeler...

"BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK İÇİN..."

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da zaman zaman eleştirildi. Onunla hep iletişim halindeydim. Birbirimize yakındık, onu seviyorum. Güçlü bir kişiliğe, karaktere ve egoya sahip harika bir insan. Büyük kulüplerde oynamak için o egoya, özgüvene sahip. Bugün Benfica'da. Onu ve ailesini tebrik ediyorum.

KEREM'DEN GOMIS'E VEDA MESAJI

Kerem Aktürkoğlu, Gomis'in kramponları astığını açıklaması üzerine paylaştığı veda mesajında, "İnanılmaz kariyerin için tebrikler. Yolculuğunun bir aşamasında takım arkadaşın olduğum için çok mutluyum. Senden çok şey öğrendim. Sen sadece kaliteli bir forvet ya da futbolcu değilsin, aynı zamanda doğal bir lidersin. Bunun ötesinde harika bir insansın. Hayatının bundan sonra bölümünde sana başarılar diliyorum. Şimdiye kadar yaptığın gibi yine her şeyi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Her şey dilediğin gibi olsun." ifadelerine yer vermişti.