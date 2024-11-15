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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği futbolla tüm dünyanın dikkatini çeken Osimhen konusunda eski Fransız yıldızdan transfer çağrısı geldi. Nijeryalı futbolcunun bu gelişme sonrası nasıl bir reaksiyon alacağı merak konusu oldu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 16:46 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 17:03
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"

Kadrosunu güçlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan da eldeki oyuncularına gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"

Yaz transfer sezonunda Galatasaray'a katılan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sergilediği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"

Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea ve Newcastle United'ın transfer listesine giren yıldız futbolcu ile ilgili eski Fransız defans oyuncusundan o kulübe flaş bir çağrı geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"

Dailypost.ng'de yer alan ve aspor.com.tr'den Enes Arslan'ın derlediği habere göre eski savunma oyuncusu William Gallas, Arsenal'e, önümüzdeki sene Victor Osimhen'i transfer etmesi yönünde bir tavsiyede bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"

Gallas, "Ocak ayında Arsenal'e bir oyuncu transfer edebilseydim, bu dünya çapında bir forvet olurdu, ancak Ocak ayında onlar müsait değil" dedi.

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