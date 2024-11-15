GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"

Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea ve Newcastle United'ın transfer listesine giren yıldız futbolcu ile ilgili eski Fransız defans oyuncusundan o kulübe flaş bir çağrı geldi.

Dailypost.ng'de yer alan ve aspor.com.tr'den Enes Arslan'ın derlediği habere göre eski savunma oyuncusu William Gallas, Arsenal'e, önümüzdeki sene Victor Osimhen'i transfer etmesi yönünde bir tavsiyede bulundu.