GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Osimhen için flaş çağrı! "Onu alın"
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği futbolla tüm dünyanın dikkatini çeken Osimhen konusunda eski Fransız yıldızdan transfer çağrısı geldi. Nijeryalı futbolcunun bu gelişme sonrası nasıl bir reaksiyon alacağı merak konusu oldu. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 16:46 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 17:03
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Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea ve Newcastle United'ın transfer listesine giren yıldız futbolcu ile ilgili eski Fransız defans oyuncusundan o kulübe flaş bir çağrı geldi.
Dailypost.ng'de yer alan ve aspor.com.tr'den Enes Arslan'ın derlediği habere göre eski savunma oyuncusu William Gallas, Arsenal'e, önümüzdeki sene Victor Osimhen'i transfer etmesi yönünde bir tavsiyede bulundu.
Gallas, "Ocak ayında Arsenal'e bir oyuncu transfer edebilseydim, bu dünya çapında bir forvet olurdu, ancak Ocak ayında onlar müsait değil" dedi.
Osimhen'in önümüzdeki yaz sezonunda Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Gallas, Arsenal'in ocak ayında onu transfer etmesi gerektiğini söyledi.
Galatasaray'a kiralık olarak gelen yıldız futbolcu Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro.
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