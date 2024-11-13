Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Nicola Zalewski, Roma'da kalmayı tercih etmişti. Polonyalı futbolcu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların teklifini neden reddettiğini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Polonya basınına açıklamalarda bulunan Zalewski, sarı-kırmızılıların teklifini neden reddettiğini açıkladı.
"SADECE ROMA'YA ODAKLANMAK İSTEDİM"
Meczyki'ye konuşan 22 yaşındaki oyuncu, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk kez bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif alıyordum ama bir futbolcunun hayatı böyle bir şeydir. Benim için zordu ama Roma ile antrenmanlara ve maçlara odaklandım. Menajerim aradı, meslektaşların sordu ama ben o an sadece Roma'ya odaklanmak istedim ve bu iş burada bitti." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'YE TRANSFERİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"
Adı Fenerbahçe ile de anılan Polonyalı yıldız, Jose Mourinho ile görüşmediğini ve sarı-lacivertlilere transferinin söz konusu olmadığını belirtti.
"SÜPER LİG İLK 5'E GİREBİLİR"
Zalewski ayrıca Süper Lig'den övgüyle bahsederek, "İlk 5'te değil ama orada olabilir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir var. Çok iyi bir lig" diyerek sözlerini noktaladı.
Nicola Zalewski bu sezon Roma formasıyla çıktığı 10 maçta 588 dakika süre aldı.
Polonyalı oyuncu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Zalewski'nin Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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