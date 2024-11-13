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Haberler Galatasaray Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Nicola Zalewski, Roma'da kalmayı tercih etmişti. Polonyalı futbolcu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada sarı-kırmızılıların teklifini neden reddettiğini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 19:14
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MERT KILIÇ
Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray'ın takıma kazandırmak için en çok uğraştığı isimlerden biri Nicola Zalewski olmuştu.

Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

Sarı-kırmızılılar, Polonyalı futbolcuyu 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin son gününe kadar kadrosuna katmak için çabalamış ancak oyuncu, yapılan tüm teklifleri reddetmişti.

Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

Roma ise Galatasaray'a gitmeyi reddeden 22 yaşındaki futbolcunu kadro dışı bırakmış, ilerleyen haftalarda affedilen oyuncu yeniden takıma dahil edilmişti.

Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

Polonya basınına açıklamalarda bulunan Zalewski, sarı-kırmızılıların teklifini neden reddettiğini açıkladı.

Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

"SADECE ROMA'YA ODAKLANMAK İSTEDİM"

Meczyki'ye konuşan 22 yaşındaki oyuncu, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk kez bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif alıyordum ama bir futbolcunun hayatı böyle bir şeydir. Benim için zordu ama Roma ile antrenmanlara ve maçlara odaklandım. Menajerim aradı, meslektaşların sordu ama ben o an sadece Roma'ya odaklanmak istedim ve bu iş burada bitti." ifadelerini kullandı.

Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

"FENERBAHÇE'YE TRANSFERİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"

Adı Fenerbahçe ile de anılan Polonyalı yıldız, Jose Mourinho ile görüşmediğini ve sarı-lacivertlilere transferinin söz konusu olmadığını belirtti.

Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

"SÜPER LİG İLK 5'E GİREBİLİR"

Zalewski ayrıca Süper Lig'den övgüyle bahsederek, "İlk 5'te değil ama orada olabilir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir var. Çok iyi bir lig" diyerek sözlerini noktaladı.

Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

Nicola Zalewski bu sezon Roma formasıyla çıktığı 10 maçta 588 dakika süre aldı.

Zalewski'den Galatasaray itirafı! Teklifi neden reddettiğini açıkladı

Polonyalı oyuncu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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