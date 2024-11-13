TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

İddialara göre bir süredir sponsorluk görüşmeleri yapan Galatasaray 3 marka ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Takvim'de yer alan habere göre; yapılan görüşler neticesinde bu 3 markanın Osimhen'in transferi için 25 milyon Euro'luk destek sözü verdiği belirtiliyor.