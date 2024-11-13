TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için kaynak arayışlarına başladı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan ve sarı kırmızılı kulüpte mutlu olan Nijeryalı yıldız için flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. İşte Cimbom'un Osimhen planları... | GALATASARAY HABERLERİ
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İddialara göre bir süredir sponsorluk görüşmeleri yapan Galatasaray 3 marka ile büyük oranda anlaşmaya vardı.
Takvim'de yer alan habere göre; yapılan görüşler neticesinde bu 3 markanın Osimhen'in transferi için 25 milyon Euro'luk destek sözü verdiği belirtiliyor.
Eğer bu anlaşma resmen sağlanırsa Sarı-Kırmızılı yönetim Nijeryalı yıldızla ilgili çok ciddi bir kaynak yaratmış olacak.
FLAŞ BİR İDDİA
Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray şu anda Osimhen'e bir sponsor desteğiyle beraber 9 milyon Euro maaş ödüyor.
Eğer yönetim devre arasında yıldız futbolcunun bonservisini almak isterse ödenen maaş 75 milyon Euro'dan düşecek.
Bu durumda Sarı-Kırmızılılar 66 milyon Euro vererek işi bitirebilecek.
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