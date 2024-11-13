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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için kaynak arayışlarına başladı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan ve sarı kırmızılı kulüpte mutlu olan Nijeryalı yıldız için flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. İşte Cimbom'un Osimhen planları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

Aslan milli araya zirvede girerken, Victor Osimhen de oynadığı futbol ve attığı gollerle Süper Lig'e damgasını vuruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

Sarı-Kırmızılı yönetim, taraftarları adeta kendisine aşık eden Nijeryalı yıldızın bonservisini alabilmek için adeta 'çılgın' bir operasyon için start vermiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine rağmen Osimhen'i tapusuyla beraber kadrosuna katmak için 4 koldan çalışmalara başlayan yönetim çok önemli bir adım atmaya yaklaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

İddialara göre bir süredir sponsorluk görüşmeleri yapan Galatasaray 3 marka ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

Takvim'de yer alan habere göre; yapılan görüşler neticesinde bu 3 markanın Osimhen'in transferi için 25 milyon Euro'luk destek sözü verdiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

Eğer bu anlaşma resmen sağlanırsa Sarı-Kırmızılı yönetim Nijeryalı yıldızla ilgili çok ciddi bir kaynak yaratmış olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

FLAŞ BİR İDDİA
Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray şu anda Osimhen'e bir sponsor desteğiyle beraber 9 milyon Euro maaş ödüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

Eğer yönetim devre arasında yıldız futbolcunun bonservisini almak isterse ödenen maaş 75 milyon Euro'dan düşecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu! 66 milyon Euro...

Bu durumda Sarı-Kırmızılılar 66 milyon Euro vererek işi bitirebilecek.

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