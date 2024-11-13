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Haberler Galatasaray Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, milli araya Samsunspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyetle girerken takımda o yıldız ile ilgili gelişmeler teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli memnun etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 15:22
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Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da moraller yerinde.

Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı sahasında 3-2'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Süper Lig'de ise evinde Samsunspor ile oynadığı maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Cimbom, Trendyol Süper Lig'de 31 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer alıyor.

Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Galatasaray'da son olarak o yıldızla ilgili yaşanan gelişmeler teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli memnun etti.

Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Milli arada daha da güç kazanması hedeflenen Ziyech'in Samsunspor maçındaki asisti de dikkat çekti.

Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Fas Milli Takımı'na da gitmeyen tecrübeli futbolcu, milli aradan sonra daha fazla süre alacak.

Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Devre arasında yolların ayrılma ihtimali olan Ziyech ile ilgili gelişmeler sarı-kırmızılı camiada dikkatle takip ediliyor.

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