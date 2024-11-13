Galatasaray'da yıldız ismin performansı Okan Buruk'u şaşırttı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da moraller yerinde. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı sahasında 3-2'lik skorla mağlup etti. Süper Lig'de ise evinde Samsunspor ile oynadığı maçtan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Cimbom, Trendyol Süper Lig'de 31 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer alıyor. Galatasaray'da son olarak o yıldızla ilgili yaşanan gelişmeler teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli memnun etti. Milli arada daha da güç kazanması hedeflenen Ziyech'in Samsunspor maçındaki asisti de dikkat çekti. Fas Milli Takımı'na da gitmeyen tecrübeli futbolcu, milli aradan sonra daha fazla süre alacak. Devre arasında yolların ayrılma ihtimali olan Ziyech ile ilgili gelişmeler sarı-kırmızılı camiada dikkatle takip ediliyor.