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Haberler Galatasaray Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? Galatasaray'dan açıklama geldi

Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? Galatasaray'dan açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve ön çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin Samsunspor ile oynanan maçın ardından tribünlere kadar yürüyerek üçlü çektirmesi gündem olmuştu. Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptuğu halde nasıl yürüyebildiği merak edilirken, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den konuyla ilgili açıklama geldi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 10:13
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Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yendiği mücadelede Mauro Icardi sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? Galatasaray'dan açıklama geldi

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Arjantinli santrforun çağraz bağlarının koptuğu duyurulmuştu.

Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? Galatasaray'dan açıklama geldi

Icardi'nin Samsunspor maçının ardından sahaya inerek tribünlere kadar yürümesi tartışma konusu oldu.

Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? Galatasaray'dan açıklama geldi

Deneyimli golcünün, çapraz bağ sakatlığı yaşamasına rağmen nasıl koltuk değneksiz yürüyebildiği oldukça merak edildi.

Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? Galatasaray'dan açıklama geldi

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce konuya dair bir açıklamada bulundu.

Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? Galatasaray'dan açıklama geldi

İnce açıklamasında, "Cehalet kötü şey. Neymiş futbolcunun çapraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye'de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin?" dedi.

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