Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? Galatasaray'dan açıklama geldi
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve ön çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin Samsunspor ile oynanan maçın ardından tribünlere kadar yürüyerek üçlü çektirmesi gündem olmuştu. Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptuğu halde nasıl yürüyebildiği merak edilirken, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den konuyla ilgili açıklama geldi. (GS spor haberi)
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Deneyimli golcünün, çapraz bağ sakatlığı yaşamasına rağmen nasıl koltuk değneksiz yürüyebildiği oldukça merak edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce konuya dair bir açıklamada bulundu.
İnce açıklamasında, "Cehalet kötü şey. Neymiş futbolcunun çapraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye'de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin?" dedi.
Yener İnce sözlerini, "Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var. Ibrahimovic, 67 dakika bu şekilde sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor." şeklinde sonlandırdı.
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