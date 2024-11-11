Galatasaraylı taraftardan Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz: Yap sihrini koş buraya kaptan

Portekiz Premier Lig'de Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. Benfica'nın 4-1 kazandığı maça Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de başladı.

Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu 75 dakika sahada kalırken skor katkısı veremedi.

Öte yandan Galatasaraylı bir Taraftar, Kerem Aktürkoğlu'na destek vermek amacıyla Benfica-Porto maçını statta takip etti. Portekiz rejisi, Galatasaraylı taraftarı maç öncesi yayına yansıttı.

"YAP SİHRİNİ KOŞ BURAYA KAPTAN YANINDAYIZ"

Taraftarın elindeki "Yap sihrini koş buraya kaptan yanındayız" pankartı dikkat çekti.

NTV Spor'un haberine göre Kerem Aktürkoğlu maç öncesi taraftarı fark etti ve yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Söz konusu taraftar, Portekiz basınında da geniş yer buldu.