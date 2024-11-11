Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların ilgilendiği ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:12 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:12
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Galatasaray, bu bölgeyi sezon başında Elias Jelert ile güçlendirmişti.
Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcu için Kopenhag'a 9 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Ancak 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızı forma altında gösterdiği performansla sınıfta kaldı.
Bekleneni veremeyen Jelert'in yerine takviye yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'DAN MONTIEL'E KANCA
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Sevilla forması giyen Gonzalo Montiel ile ilgilendiğini yazdı.
3 TAKIM DAHA İSTİYOR
Fichajes.net'te yer alan haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Bologna, Everton ve Nottingham Forest'ın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
Arjantinli sağ bekin transferiyle ilgili kararın, gideceği kulübün sportif beklentilerine bağlı olabileceği vurgulandı.
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU SEVİNCİ YAŞADI
27 yaşındaki sağ bek, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile dünya şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
Gonzalo Montiel bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 4 maçta 101 dakika süre aldı.
Arjantinli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Montiel'in İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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