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Haberler Galatasaray Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların ilgilendiği ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:12 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:12
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MERT KILIÇ
Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Samsunspor'u Victor Osimhen (2) ve Michy Batshuayi'nin golleriyle devirerek milli araya kayıpsız giren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

İlk 12 haftada aldığı 11 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, gözünü ocak ayına çevirdi.

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

Kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen Cimbom'da önceliklerden biriyse sağ bek transferi...

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray, bu bölgeyi sezon başında Elias Jelert ile güçlendirmişti.

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcu için Kopenhag'a 9 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

Ancak 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızı forma altında gösterdiği performansla sınıfta kaldı.

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

Bekleneni veremeyen Jelert'in yerine takviye yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

GALATASARAY'DAN MONTIEL'E KANCA

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Sevilla forması giyen Gonzalo Montiel ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

3 TAKIM DAHA İSTİYOR

Fichajes.net'te yer alan haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Bologna, Everton ve Nottingham Forest'ın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

Arjantinli sağ bekin transferiyle ilgili kararın, gideceği kulübün sportif beklentilerine bağlı olabileceği vurgulandı.

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU SEVİNCİ YAŞADI

27 yaşındaki sağ bek, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile dünya şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Galatasaray'a dünya şampiyonu sağ bek! Transferi böyle duyurdular

Gonzalo Montiel bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 4 maçta 101 dakika süre aldı.

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