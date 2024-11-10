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Haberler Galatasaray Wanda Icardi’nin mesajını ifşaladı

Wanda Icardi’nin mesajını ifşaladı

Wanda, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan İcardi’ye ‘geçmiş olsun’ mesajı yolladı. Mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Wanda Icardi’nin mesajını ifşaladı

Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız futbolcuya yolladığı geçmiş olsun mesajının ekran görüntüsünü paylaştı. Icardi'nin Wanda Nara'ya attığı mesaj şöyle: "Tek amacım ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak. Hayatımın kadınıyla, bu dünyadaki her şeyden daha çok sevdiğim kadınla istiyorum. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, sen benim sevdiğim güzel prensesimsin." Wanda Nara'nın attığı mesajda ise, "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm, dizin uzun zaman önce kötüydü. Artık geçti, çabuk iyileş ve neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. En iyisine gitmekten çekinme. Her şey yoluna girecek" ifadeleri yer aldı.

YENER İNCE'YE EMANET

ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro İcardi 10 günlük tedaviye alındı. Hemen ameliyat edilmeyecek İcardi'nin kemiğindeki ödemin dağılması beklenecek ve tekrar MR'ı çekilecek. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce bizzat Arjantinli yıldızın ameliyat yeri ve zamanı ile 5-6 aylık rehabilitasyon sürecini programlayacak.

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