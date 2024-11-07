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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. İspanyol basını, La Liga devi Barcelona'nın sarı-kırmızılıların yıldızına talip olduğunu ve önerilecek rakamı duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 09:41
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TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Trendyol Süper Lig'de namağlup lider konumda bulunan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna iddialı bir şekilde devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, başta Victor Osimhen olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Cimbom'da yapılan transferlerle birlikte takımdan ayrılan isimler de gündem oldu.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isimse Kerem Aktürkoğlu oldu.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya gönderdi.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası çok konuşulacak bir ayrılık daha gerçekleşebilir.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Son yıllarda eski performansından uzak olan Barcelona, Hansi Flick'in takımın başına geçmesiyle birlikte adeta şaha kalktı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

La Liga'da liderlik koltuğunda oturan La Liga ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 haftada topladığı 9 puanla 6. sırada bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Genç yıldızlarıyla küllerinden doğan Katalan ekibiyle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

HANSI FLICK YUNUS AKGÜN'Ü İSTİYOR

İspanyol basını, Barcelona'nın Yunus Akgün'e talip olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Haberde Yunus Akgün'ün İngiliz ekibi Leicester City'de de top koşturduğu belirtilirken, Barcelona'nın Arda Turan'dan sonra hiçbir Türk futbolcuyu transfer etmediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Öte yandan La Liga devinin milli futbolcu için 15 milyon Euro'luk bir teklif yapabileceğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Milli oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergildi.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Yunus'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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