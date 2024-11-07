TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. İspanyol basını, La Liga devi Barcelona'nın sarı-kırmızılıların yıldızına talip olduğunu ve önerilecek rakamı duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isimse Kerem Aktürkoğlu oldu.
Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya gönderdi.
Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sonrası çok konuşulacak bir ayrılık daha gerçekleşebilir.
Son yıllarda eski performansından uzak olan Barcelona, Hansi Flick'in takımın başına geçmesiyle birlikte adeta şaha kalktı.
La Liga'da liderlik koltuğunda oturan La Liga ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 haftada topladığı 9 puanla 6. sırada bulunuyor.
Genç yıldızlarıyla küllerinden doğan Katalan ekibiyle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
HANSI FLICK YUNUS AKGÜN'Ü İSTİYOR
İspanyol basını, Barcelona'nın Yunus Akgün'e talip olduğunu yazdı.
Haberde Yunus Akgün'ün İngiliz ekibi Leicester City'de de top koşturduğu belirtilirken, Barcelona'nın Arda Turan'dan sonra hiçbir Türk futbolcuyu transfer etmediği vurgulandı.
Öte yandan La Liga devinin milli futbolcu için 15 milyon Euro'luk bir teklif yapabileceğinin altı çizildi.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.
Milli oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergildi.
Yunus'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro.
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