TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Teklif bile hazır

Trendyol Süper Lig'de namağlup lider konumda bulunan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna iddialı bir şekilde devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, başta Victor Osimhen olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağlamıştı.