TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın 90+4. dakikada Ernest Muçi ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki ilk yenilgisini alan ve bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.