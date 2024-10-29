TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcunun yeni adresini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın 90+4. dakikada Ernest Muçi ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki ilk yenilgisini alan ve bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.
Derbi galibiyetiyle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da ocak ayındaki başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor.
Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Hakim Ziyech geliyor.
Sezon başında sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Faslı futbolcu, Roland Sallai transferi ve Yunus Akgün'ün etkili performansı sonrası forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Fransız basını, geçtiğimiz sezon da takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
ZIYECH MLS YOLCUSU
Bladi'de yer alan haberde, Hakim Ziyech'in bir sonraki hedefinin MLS olduğu belirtildi.
Haberde Faslı yıldızın kış transfer döneminde ABD'ye gidebileceği ve kariyerini burada sürdürebileceği aktarıldı.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 256 dakika süre aldı.
Faslı kanat oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Ziyech'in güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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