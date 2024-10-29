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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcunun yeni adresini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 13:41
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

İki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın 90+4. dakikada Ernest Muçi ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki ilk yenilgisini alan ve bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Derbi galibiyetiyle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da ocak ayındaki başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Hakim Ziyech geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sezon başında sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Faslı futbolcu, Roland Sallai transferi ve Yunus Akgün'ün etkili performansı sonrası forma şansı bulmakta zorlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fransız basını, geçtiğimiz sezon da takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

ZIYECH MLS YOLCUSU

Bladi'de yer alan haberde, Hakim Ziyech'in bir sonraki hedefinin MLS olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Haberde Faslı yıldızın kış transfer döneminde ABD'ye gidebileceği ve kariyerini burada sürdürebileceği aktarıldı.

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