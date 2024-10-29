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Haberler Galatasaray

Golünü attı mesajını yolladı

Davinson Sanchez, dün derbide Galatasaray adına sahanın en iyilerinden biriydi. Muhteşem işlere imza atan Kolombiyalı stoper, 13'üncü dakikada sarı-kırmızılıların ilk golünü attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 06:50
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Golünü attı mesajını yolladı

Davinson Sanchez, dün derbide Galatasaray adına sahanın en iyilerinden biriydi. Muhteşem işlere imza atan Kolombiyalı stoper, 13'üncü dakikada sarı-kırmızılıların ilk golünü attı. Harika bir kafa vuruşuyla Ersin'i mağlup eden Davinson golü, hamile olan eşine armağan etti. Savunmada da birçok kritik hamle yapan tecrübeli stoper, bu sezon daha önce Rizespor karşılaşmasında da ağları sarsmayı başarmıştı.

BU GALIBIYET ÖNEMLIYDI

G.Saray'ın ilk golünü atan Sanchez, "İyi bir başlangıç yaptık. İyi bir performans çıkardık. İlk yarı fırsatlar vardı, gol de attık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bu akşam 3 puanı almak önemliydi. Uzun lig maratonunda bu galibiyet çok daha önemli olacak" dedi.

13'ÜNCÜ DURAN TOP

Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'le duran toplardan gol bulan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 13'üncü kez duran toplardan gol attı.

"Şaşkınlıkla hakemi izledik"
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