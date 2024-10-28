Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılarda zorlu maç öncesi flaş gelişme yaşanıyor. O isim derbi kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 14:43 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 15:14
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Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı.
Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.
Öte yandan Galatasaray'da dev maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda o isim, Beşiktaş karşılaşması öncesi kadrodan çıkarıldı.
İşte ayrıntılar...
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.
Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Bu sezon sarı kırmızılı takımda 4 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 37 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.
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