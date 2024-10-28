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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılarda zorlu maç öncesi flaş gelişme yaşanıyor. O isim derbi kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 14:43 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 15:14
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Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

Öte yandan Galatasaray'da dev maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

Sarı-kırmızılılarda o isim, Beşiktaş karşılaşması öncesi kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak

Bu sezon sarı kırmızılı takımda 4 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 37 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.

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