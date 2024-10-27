Muhteşem 3'lü

Süper Lig'de 10. haftada evinde ezeli rakibi Beşiktaş'la derbi müsabakasına çıkacak Galatasaray'da hücum hattı güven veriyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un elinde Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Dries Mertens gibi 3 farklı yıldız yer alıyor. 3-4- 1-2 taktiğinde ileri üçlüyü İcardi, Osimhen ve Mertens'e emanet eden Buruk, 4-2-3-1 düzeninde ise Mertens'i oyuncu kurucu, İcardi-Osimhen ikilisini dönüşümlü olarak kanat ve forvette kullanmayı hesaplıyor. Bu sezon İcardi 12 resmi maçta 6 gol, 2 asist, Victor Osimhen 6 maçta 5 gol, 3 asist ve Mertens 15 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ'I SEVİYOR

Arjantinli yıldız Mauro İcardi, Beşiktaş'a karşı bugüne kadar 5 kez forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu oynadığı bu 5 derbide rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. İcardi görev aldığı müsabakaların 3'ünde gol sevinci yaşarken, 2'sinde ise atamadı. Deneyimli forvet son 2 derbiyi boş geçti.

ICARDI İLE UYUMLULAR

Aslan'da hücum hattının en önemli isimlerinden olan İcardi de Osimhen ve Mertens ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg maçında atılan ilk golde bu uyum göze çarpmıştı. Osimhen'in pası, Mertens'in direkten dönen şutunu tamamlayan İcardi, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirmişti.