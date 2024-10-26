TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'daki dostuyla buluşacak!
Süper Lig devlerinden Galatasay'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılılardan o yıldız futbolcuyla, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun formasını terlettiği Benfica'nın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Diğer yandan sarı kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Galatasaray'da bu sezon performansıyla dikkat çeken o futbolcuyla milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre Portekiz devinin yeni hedefinin Yunus Akgün olduğu belirtildi
KEREM REFERANS OLDU
Portekizlilerin konuyla ilgili Kerem'den de olumlu referans alarak harekete geçtiği öğrenildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon attığı golleri ve asistleri ile dikkat çeken Yunus'u özellikle İtalyan ve İspanyol kulüplerinin mercek altına aldığı bildirildi.
YENİ SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılı yönetimin ise iki sene daha kontratı bulunan genç futbolcuyla önümüzdeki günlerde uzun süreli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.
Böylece arkadaşlarına göre çok daha az bir ücrete oynayan yetenekli futbolcuya zam da yapılacağı bilgisi var.
Yunus'a olan ilgi nedeniyle sözleşmesine çıkış maddesi konulmayacağı ve pazarlıkla beraber bonservisinin daha üst seviyelere gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Bu anlamda futbolcu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.
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