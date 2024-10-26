TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'daki dostuyla buluşacak!

Diğer yandan sarı kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da bu sezon performansıyla dikkat çeken o futbolcuyla milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.