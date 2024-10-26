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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'daki dostuyla buluşacak!

Süper Lig devlerinden Galatasay'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılılardan o yıldız futbolcuyla, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun formasını terlettiği Benfica'nın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 10:38
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TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu G.Saray'dan dostuyla tekrardan buluşacak!

Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Elfsborg'u konuk etti.

TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu G.Saray'dan dostuyla tekrardan buluşacak!

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu G.Saray'dan dostuyla tekrardan buluşacak!

Cimbom aldığı bu galibiyetle Beşiktaş ile karşılaşacağı dev derbi öncesi büyük moral buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu G.Saray'dan dostuyla tekrardan buluşacak!

Diğer yandan sarı kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu G.Saray'dan dostuyla tekrardan buluşacak!

Galatasaray'da bu sezon performansıyla dikkat çeken o futbolcuyla milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu G.Saray'dan dostuyla tekrardan buluşacak!

Milliyet'in haberine göre Portekiz devinin yeni hedefinin Yunus Akgün olduğu belirtildi

TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu G.Saray'dan dostuyla tekrardan buluşacak!

KEREM REFERANS OLDU

Portekizlilerin konuyla ilgili Kerem'den de olumlu referans alarak harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu G.Saray'dan dostuyla tekrardan buluşacak!

Galatasaray formasıyla bu sezon attığı golleri ve asistleri ile dikkat çeken Yunus'u özellikle İtalyan ve İspanyol kulüplerinin mercek altına aldığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu G.Saray'dan dostuyla tekrardan buluşacak!

YENİ SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı yönetimin ise iki sene daha kontratı bulunan genç futbolcuyla önümüzdeki günlerde uzun süreli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.

Böylece arkadaşlarına göre çok daha az bir ücrete oynayan yetenekli futbolcuya zam da yapılacağı bilgisi var.

TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu G.Saray'dan dostuyla tekrardan buluşacak!

Yunus'a olan ilgi nedeniyle sözleşmesine çıkış maddesi konulmayacağı ve pazarlıkla beraber bonservisinin daha üst seviyelere gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu anlamda futbolcu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

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