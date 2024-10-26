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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia

Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Jelert'ten memnun kalmayan ve sağ bek bölgesine transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılara sevindirici haberler geldi. İtalyan basını; Cimbom'un Milan'da forma giyen yıldız ismin transferinde mutlu sona yakın olduğunu duyurdu. İşte detaylar...(GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia

Sarı kırmızılı yönetim, ocak ayında yapacağı takviyeler için kolları sıvamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia

Cimbom'un özellikle savunma hattını güçlendirmesi bekleniyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia

Bu noktada ön plana çıkan bölge ise sağ bekti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia

Aslan'ın, sağ bek transferine dair İtalya'dan önemli bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia

Jelert'in yerine sağ bek arayan ve ilk hedefi Davide Calabria olan Galatasaray'a sevindirici haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia

Calciomercato'nun haberine göre, Milan'ın kaptanı Calabria ara transferde Cimbom'un yolunu tutacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia

Haberde teknik direktör Paulo Fonseca'nın Calabria'nın ayrılmasını istemediği belirtildi.

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