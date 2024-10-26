TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o yıldızda mutlu sona yakın! İtalyan basınından flaş iddia
Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Jelert'ten memnun kalmayan ve sağ bek bölgesine transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılara sevindirici haberler geldi. İtalyan basını; Cimbom'un Milan'da forma giyen yıldız ismin transferinde mutlu sona yakın olduğunu duyurdu. İşte detaylar...(GS SPOR HABERİ)
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Bu noktada ön plana çıkan bölge ise sağ bekti.
Aslan'ın, sağ bek transferine dair İtalya'dan önemli bir haber geldi.
İşte ayrıntılar...
Jelert'in yerine sağ bek arayan ve ilk hedefi Davide Calabria olan Galatasaray'a sevindirici haber geldi.
Calciomercato'nun haberine göre, Milan'ın kaptanı Calabria ara transferde Cimbom'un yolunu tutacak.
Haberde teknik direktör Paulo Fonseca'nın Calabria'nın ayrılmasını istemediği belirtildi.
Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye kararlı olduğu belirtildi.
Diğer yandan İtalyan futbolcuyla Marsilya'nın da ilgilendiği kaydedildi.
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