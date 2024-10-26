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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 10'uncu haftasında derbide 28 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 14:46
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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 10'uncu haftasında derbi maçta 28 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Sarı-kırmızılı takımın idmanı topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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