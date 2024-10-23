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Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u konuk edecek. Sarı kırmızılıların bu sezon yükselen yıldızı Yunus AkgünAvrupa takımları izlemeye gelecek. İşte milli yıldızı stadyumda takip edecek 2 kulüp... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarından çıkmıyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderen Cimbom'da milli oyuncunun eksikliğini bu sezon Yunus Akgün gideriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Yunus attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Yunus Akgün 4 gol ve 1 asist katkısı yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

Piyasa değerini 5 milyondan 6.5 milyon Euro'ya yükselten genç oyuncu için Avrupa'nın iki önemli kulübü atağa kalktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

15 MİLYON EURO BEKLİYOR

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılıların genç yıldızı için İtalyan Ligi'nin köklü kulübü Roma ve Lyon harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

İki kulübün yetkililerinin Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Elfsborg-Galatasaray maçında Yunus Akgün'ü izleyeceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

Roma ve Lyon'un devre arasında Galatasaray'a resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

Cimbom, yaz transfer döneminde milli yıldız için 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif almış ancak bu teklifi reddetmişti.

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