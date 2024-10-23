GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u konuk edecek. Sarı kırmızılıların bu sezon yükselen yıldızı Yunus Akgün'ü Avrupa takımları izlemeye gelecek. İşte milli yıldızı stadyumda takip edecek 2 kulüp... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Yunus Akgün 4 gol ve 1 asist katkısı yaptı.
Piyasa değerini 5 milyondan 6.5 milyon Euro'ya yükselten genç oyuncu için Avrupa'nın iki önemli kulübü atağa kalktı.
15 MİLYON EURO BEKLİYOR
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılıların genç yıldızı için İtalyan Ligi'nin köklü kulübü Roma ve Lyon harekete geçti.
İki kulübün yetkililerinin Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Elfsborg-Galatasaray maçında Yunus Akgün'ü izleyeceği öğrenildi.
Roma ve Lyon'un devre arasında Galatasaray'a resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor.
Cimbom, yaz transfer döneminde milli yıldız için 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif almış ancak bu teklifi reddetmişti.
Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında satışa sıcak bakmadığı ancak sezon sonu için 13-15 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.
DİĞER