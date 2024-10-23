GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'e 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Yunus Akgün 4 gol ve 1 asist katkısı yaptı.

Piyasa değerini 5 milyondan 6.5 milyon Euro'ya yükselten genç oyuncu için Avrupa'nın iki önemli kulübü atağa kalktı.