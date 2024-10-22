Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor
Galatasaray'ın eski İsveçli oyuncusu, daha önce kulüp bünyesinde teknik direktörlük görevi de üstlendiği kendi ülkesinin takımı olan Elfsborg'a uyarıda bulundu. Aynı zamanda futbolculuk kariyerine veda ettiği Galatasaray ile ilgili İsveçli ekibi uyardı: İstanbul'da sizi cehennem bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Öte yandan 2007 yılından 2010 yılına kadar Galatasaray'da forma giyen ve ardından teknik direktörlüğe yönelen Tobias Linderoth'dan Elfsborg'a flaş bir uyarı geldi.
Ülkesi İsveç'ten BT'ye konuşan Linderoth, "Elfsborg'u İstanbul'da cehennem bekliyor. Çok çok yüksek ses olacak buna emin olabilirsiniz." dedi.
Ayrıca "Taraftarlar günlerindeyse ve 'Cehenneme hoş geldin' hissini yaratırsa orası oynaması çok zor bir yer." ifadelerini kullandı.
Mücadelenin sonucu sorulduğunda ise Linderoth, Galatasaray'ın favori olduğunu fakat Elfsborg'un doğru hamleler ile şansını arttırabileceğini söyledi.
Galatasaray'da oynadığı dönemle ilgili soruya ise "Futbol onların tutkusu ve gerçekten futbol dünyasında yaşıyorlar. Duyulmak ve görülmek istiyorlar." cevabını verdi.
Tobias Linderoth, kramponları asmasının ardından Elfsborg'da yardımcı teknik direktörlük görevi üstlenmişti.
Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u 3 -1 yenmiş ve ikinci maçında RFS ile 2 - 2 berabere kalmıştı. Şuan tabloda 4 puan ile 8. sırada yer alıyor.
Elfsborg ise AZ deplasmanında 3 - 2'lik bir mağlubiyet almış ve ardından Roma'yı 1 - 0 yenmeyi başarmıştı. İsveç ekibi şuan 3 puan ile 16. sırada yer alıyor.
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