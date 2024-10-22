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Haberler Galatasaray

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Galatasaray'ın eski İsveçli oyuncusu, daha önce kulüp bünyesinde teknik direktörlük görevi de üstlendiği kendi ülkesinin takımı olan Elfsborg'a uyarıda bulundu. Aynı zamanda futbolculuk kariyerine veda ettiği Galatasaray ile ilgili İsveçli ekibi uyardı: İstanbul'da sizi cehennem bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 16:39
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Galatasaray, Süper Lig'de liderlik koltuğunda otururken UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 8 hedefi için kolları sıvadı.

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Avrupa Ligi'ndeki son maçını RFS ile oynayan Cimbom, 2 - 0 önde olduğu maçta berabere kalma şoku yaşamıştı.

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

"Geçmişe değil geleceğe odaklanmalıyız" diyen Okan Buruk, Elfsborg'u ağırlayacağı karşılaşma için takımını sıkı bir şekilde hazırladı.

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Öte yandan 2007 yılından 2010 yılına kadar Galatasaray'da forma giyen ve ardından teknik direktörlüğe yönelen Tobias Linderoth'dan Elfsborg'a flaş bir uyarı geldi.

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Ülkesi İsveç'ten BT'ye konuşan Linderoth, "Elfsborg'u İstanbul'da cehennem bekliyor. Çok çok yüksek ses olacak buna emin olabilirsiniz." dedi.

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Ayrıca "Taraftarlar günlerindeyse ve 'Cehenneme hoş geldin' hissini yaratırsa orası oynaması çok zor bir yer." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Mücadelenin sonucu sorulduğunda ise Linderoth, Galatasaray'ın favori olduğunu fakat Elfsborg'un doğru hamleler ile şansını arttırabileceğini söyledi.

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Galatasaray'da oynadığı dönemle ilgili soruya ise "Futbol onların tutkusu ve gerçekten futbol dünyasında yaşıyorlar. Duyulmak ve görülmek istiyorlar." cevabını verdi.

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Tobias Linderoth, kramponları asmasının ardından Elfsborg'da yardımcı teknik direktörlük görevi üstlenmişti.

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u 3 -1 yenmiş ve ikinci maçında RFS ile 2 - 2 berabere kalmıştı. Şuan tabloda 4 puan ile 8. sırada yer alıyor.

Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Elfsborg ise AZ deplasmanında 3 - 2'lik bir mağlubiyet almış ve ardından Roma'yı 1 - 0 yenmeyi başarmıştı. İsveç ekibi şuan 3 puan ile 16. sırada yer alıyor.

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