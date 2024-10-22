Galatasaray’ın eski oyuncusundan Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da sizi cehennem bekliyor

Öte yandan 2007 yılından 2010 yılına kadar Galatasaray'da forma giyen ve ardından teknik direktörlüğe yönelen Tobias Linderoth'dan Elfsborg'a flaş bir uyarı geldi.

Ülkesi İsveç'ten BT'ye konuşan Linderoth, "Elfsborg'u İstanbul'da cehennem bekliyor. Çok çok yüksek ses olacak buna emin olabilirsiniz." dedi.