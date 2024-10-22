  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik!

Galatasaray Okan Buruk yönetiminde ligde 2.5 yılda 83 maça çıkarken 69 maçını kazandı. Cimbom, Buruk öncesi 69 galibiyete 4 sezonda tam 137 maçta ulaşılabilmişti. Deplasmanda 41 maçta alınan 32 galibiyet da daha önceki 4 sezonda tam 76 maçta gelmişti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik!

Son iki sezonun şampiyonu olarak Galatasaray 9 hafta sonunda Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Antalya'da 3-0 kaznıp gövde gösterisi yapan Aslan, Okan Buruk yönetiminde adeta istatistikleri alt üst ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Tecrübeli hoca yönetiminde ligde 83 maça çıkan Cimbom tam 69 galibiyet elde etti. Oysa ki Galatasaray, Buruk öncesi 4 sezonda 146 maç yaparken 75 kez kazanabilmişti. Bu süreçte 69. galibiyet ise tam 137 karşılaşma oynandıktan sonra gelmişti.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'la beraber deplasmanda da müthiş istatistikler elde etti. Son 2.5 sezonda 41 dış saha maçında 32 galibiyet geldi. Galatasaray, başarılı hoca göreve gelmeden önce 5 sezonda çıktığı 90 deplasman karşılaşmasında 38 kez 3 puan alabilmişti. 32. galibiyet ise 4 sezonda 76. karşılaşmanın sonunda gelmişti.

ARTIK GÖZÜ 5. YILDIZDA

Galatasaray'ın başında 109 resmi maça çıkan Okan Buruk 82 kez kazanırken 2.37 puan ortalaması elde etti. Bu süreçte çıktığı karşılaşmaların yüzde 75'ini kazanan Cimbom 254 gol atarken, 107 gol yedi. Şu anda maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 5, Fenerbahçe'nin ise 8 puan önünde olan Galatasaray gözünü üst üste 3. şampiyonluğa ve 5. yıldıza dikti.

G.Saray'dan sağ bek operasyonu! Jelert'in yerine...
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona...
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Her geçen hafta Fenerbahçe'ye..."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve Savunma Sanayi Destek Fonu açıklaması! Yeni vergiler gündemde mi?
Kanarya'dan acil sol bek takviyesi!
İsyan ettiren rakamlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! 01:26
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:34
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:33
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! 23:49
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 23:49
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... 23:49
Daha Eski
Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! 23:49
Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! 23:49
F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... 23:49
Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! 23:49
Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! 23:49
Juventus'tan olay paylaşım! Arda Güler... Juventus'tan olay paylaşım! Arda Güler... 23:49