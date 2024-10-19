ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Deplasmanda oynadığı son 12 maçı alan sarı-kırmızılılar, 13 maçla deplasmanda en uzun galibiyet serisine sahip takım olmayı hedefliyor. Corendon Airlines Park'ta Ali Şansalan'ın düdük çalacğaı maçın ytayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Galatasaray maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Kelven, Güray, Kaluzinski, Petrusenko, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi.

ANTALYASPOR İLE 57. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 56 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 35 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 108 golüne, Antalyaspor 49 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezonki maçları Galatasaray 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

CİMBOM SON 16'DA NAMAĞLUP

Galatasaray, Antalyaspor'a son dönemde kaybetmiyor. Antalya temsilcisi, sarı-kırmızılılara karşı son galibiyetini 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2'lik skorla aldı. Bu mücadelelerin ardından oynanan 16 karşılaşmada Galatasaray 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Süper Lig'de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, geçtiğimiz sezonun da son haftasıyla birlikte 9 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

HEDEF DEPLASMAN REKORU

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde ligin 12. haftasındaki Hatayspor mücadelesinde 2-1'lik skorla yaşadı. Aslan bu müsabakanın ardından ligde dış sahadaki 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Cimbom, ligde son olarak Fenerbahçe'ye konuk oldu ve 3-1'lik skorla kazandı.

Dış sahada ayrıca son 12 maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi durumunda Süper Lig tarihinin deplasmandaki en uzun galibiyet serisini elde edecek.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan'da Barış Alper Yılmaz 4, Dries Mertens, 3, Mauro Icardi, Victor Osimhen, Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı 2'şer, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de 1'er kez gol sevini yaşadı. Ayrıca Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu da ligde 2 gol kaydederken, Adana Demirspor maçında da Semih Güler kendi kalesine attı.

KAAN AYHAN SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Antalyaspor maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar Kaan Ayhan, Antalya karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

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