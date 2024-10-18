Galatasaray kafilesi Antalya'ya ulaştı

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla kente ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar karşıladı. Futbolcular ve teknik heyet taraftarın tezahüratlarıyla havalimanından otobüsle ayrılarak, konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Galatasaray'ın Antalya'ya gelen kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Fernando Muslera, İsmail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı"