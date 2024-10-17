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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Başkan Dursun Özbek'ten olay bir hamle gelmek üzere. Özbek yapacağı bu hamle ile takımın huzurunu sağlama alacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 11:34
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

Galatasaray 2 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezonda da hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar Süper Lig zaferinin yanı sıra Avrupa'da da önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

Galatasaray'da bu anlamda sezon başında pek çok yıldız isim kadroya dahil edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

Cimbom'da bugünlerde ise iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

Sabah'ın haberine göre şampiyonluk hedefinde takım içi dengelere ve huzura çok önem veren sarı-kırmızılı kurmaylar, Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'a zam yaparak sözleşmelerini uzatma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

Yerli oyuncularda Barış Alper'e tavan ücret olarak belirlenen 2 milyon Euro (74 milyon TL) verilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

Yunus ve Berkan'ın maaşlarında da yüzde yüzün üzerinde iyileştirme olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

Nelsson'un ise olası satışı düşünülerek 1 buçuk yıl kalan sözleşmesi uzatılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

GEÇEN SEZON DA YAPILDI

G.Saray, şampiyon olduğu geçen sezon içinde de Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile nikah tazelemiş, bu durum oyuncuların performansını olumlu etkilemişti.

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