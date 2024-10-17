TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Başkan Dursun Özbek'ten olay bir hamle gelmek üzere. Özbek yapacağı bu hamle ile takımın huzurunu sağlama alacak. İşte detaylar...
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Cimbom'da bugünlerde ise iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sabah'ın haberine göre şampiyonluk hedefinde takım içi dengelere ve huzura çok önem veren sarı-kırmızılı kurmaylar, Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'a zam yaparak sözleşmelerini uzatma kararı aldı.
Yerli oyuncularda Barış Alper'e tavan ücret olarak belirlenen 2 milyon Euro (74 milyon TL) verilecek.
Yunus ve Berkan'ın maaşlarında da yüzde yüzün üzerinde iyileştirme olacak.
Nelsson'un ise olası satışı düşünülerek 1 buçuk yıl kalan sözleşmesi uzatılacak.
GEÇEN SEZON DA YAPILDI
G.Saray, şampiyon olduğu geçen sezon içinde de Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile nikah tazelemiş, bu durum oyuncuların performansını olumlu etkilemişti.
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