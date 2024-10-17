TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek takımın huzurunu sağlama alacak!

Sabah'ın haberine göre şampiyonluk hedefinde takım içi dengelere ve huzura çok önem veren sarı-kırmızılı kurmaylar, Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'a zam yaparak sözleşmelerini uzatma kararı aldı.