Efsane kaptan

Türk futbol tarihinde ve Galatasaray'da 2011-2012 sezonundan bu yana unutulmaz izler bırakan Fernando Muslera, artık son dönemine yaklaştı. Gelecek sene ülkesi Uruguay'a dönmek isteyen 38 yaşındaki kaleci 13 yılda tarihe geçen başarılara imza attı, kupalar kaldırdı. Galatasaray formasıyla 4 senedir kaptan olan Muslera, 7 lig şampiyonluğu, 6 TFF Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası kazandı.

Fernando Muslera, Avrupa kupalarında da Galatasaray'da önemli başarılarda yer aldı. 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Aslan'da bir numara olan Uruguaylı file bekçisi, 2021-2022 sezonunda Avrupa Ligi'nde son 16 başarısı yakaladı. Muslera, sarıkırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde toplamda 72 karşılaşmaya çıktı ve 6 bin 397 dakika kalede kaldı.

EN ÇOK TERİM'LE

Fernando Muslera, 236 kez Fatih Terim idaresinde maça çıktı. Muslera'nın en fazla çalıştığı teknik adam Fatih Terim oldu. Uruguaylı kaleci ayrıca Okan Buruk ile 98 maç, Hamza Hamzaoğlu ile 38 maç, Jan Riekerink ile 33 maç, Igor Tudor ile 32 maç, Roberto Mancini ile 32 maç, Prandelli ve Mustafa Denizli ile 16 maç, Domenec Torrent'le de 9 maçta oynadı.