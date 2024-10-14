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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin yerini doldurmak için arayışlarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, aralarında eski Fenerbahçeli kalecinin de dahil olduğu 3 ismi listeye ekledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 12:28
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

Galatasaray, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan deneyimli eldiven Fernando Muslera'ya veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılarak Uruguay'a dönmek istediğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

Konuyla ilgili bir televizyon programında konuşan Buruk, "Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Sezon bittiğinde ülkesine dönmek niyeti. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder" dedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

Uruguaylı kalecinin geçen sene de bu sene ülkesine dönmek istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

Okan Buruk tecrübeli eldivenle ilgili son olarak "Muslera bıraksa da takım içinde kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılık kararı almasının ardından kaleci arayışları başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

Zaman kaybetmende çalışmalarına başlayan yönetim, üç kişilik bir liste hazırladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

BERKE ÖZER LİSTEYE ALINDI

Akşam'ın haberine göre, Listede Eyüpspor'un genç eldiveni Berke Özer yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

DİĞER YERLİ ADAY DOĞAN ALEMDAR

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

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