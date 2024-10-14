TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede

Uruguaylı kalecinin geçen sene de bu sene ülkesine dönmek istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" şeklinde konuştu.