TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli de listede
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin yerini doldurmak için arayışlarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, aralarında eski Fenerbahçeli kalecinin de dahil olduğu 3 ismi listeye ekledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Uruguaylı kalecinin geçen sene de bu sene ülkesine dönmek istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" şeklinde konuştu.
Okan Buruk tecrübeli eldivenle ilgili son olarak "Muslera bıraksa da takım içinde kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılık kararı almasının ardından kaleci arayışları başladı.
Zaman kaybetmende çalışmalarına başlayan yönetim, üç kişilik bir liste hazırladı.
BERKE ÖZER LİSTEYE ALINDI
Akşam'ın haberine göre, Listede Eyüpspor'un genç eldiveni Berke Özer yer alıyor.
24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
DİĞER YERLİ ADAY DOĞAN ALEMDAR
Yerli bir diğer aday ise Rennes forması giyen Doğan Alemdar...
Alemdar'ın Fransız takımıyla olan kontratı 2027 yılının Haziran ayında bitiyor.
YABANCI KALECİDE EN GÜÇLÜ ADAY MERET
Napoli'de görev alan Alex Meret ise yabancı olarak en güçlü aday.
27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bu sezon bitiyor.
DİĞER