Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 14 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sarı kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlarına hazırlıkların sürdüğünü duyurdu. İşte o paylaşım ve antrenmandan kareler...

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