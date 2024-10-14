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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 14 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar ve kulübün yaptığı antrenman paylaşımı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 14:45
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Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 14 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sarı kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlarına hazırlıkların sürdüğünü duyurdu. İşte o paylaşım ve antrenmandan kareler...

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI:

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