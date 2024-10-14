GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Muslera'dan beklenmedik karar! Okan Buruk...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın vazgeçilmez 1 numarası Muslera konusundaki gündemi değiştirecek haberi Okan Buruk verdi. İşte Uruguaylı kalecinin gelecek kararı ve detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Geçtiğimiz günlerde Uruguay'da bir kulüp satın alan Muslera, kariyerini ülkesinde tamamlamak istiyor.
Okan Buruk da konuyla alakalı olarak, "Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" sözlerini sarf etti.
2011-2012 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'dan transfer edilen Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da tarih yazdı.
Sarı-kırmızılı kulüple 7 Süper Lig, 6 Süper Kupa, 4 Türkiye Kupası sevici yaşayan Muslera birçok da rekora imza attı.
Galatasaray formasıyla 519 maça çıkan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüp tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu olarak dikkat çekiyor.
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