  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Muslera'dan beklenmedik karar! Okan Buruk...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın vazgeçilmez 1 numarası Muslera konusundaki gündemi değiştirecek haberi Okan Buruk verdi. İşte Uruguaylı kalecinin gelecek kararı ve detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Muslera'dan beklenmedik karar! Okan Buruk...

Sarı-kırmızılı formayı tam 14 senedir terleten Fernando Muslera, sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Muslera'dan beklenmedik karar! Okan Buruk...

30 Haziran 2025'te kontratı sona erecek olan 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'da jübile yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Muslera'dan beklenmedik karar! Okan Buruk...

Takım kaptanı Muslera, sarı-kırmızılı kulüpteki serüvenini 14. sezonunda sona erdirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Muslera'dan beklenmedik karar! Okan Buruk...

Geçtiğimiz günlerde Uruguay'da bir kulüp satın alan Muslera, kariyerini ülkesinde tamamlamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Muslera'dan beklenmedik karar! Okan Buruk...

Okan Buruk da konuyla alakalı olarak, "Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Muslera'dan beklenmedik karar! Okan Buruk...

2011-2012 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'dan transfer edilen Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da tarih yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Muslera'dan beklenmedik karar! Okan Buruk...

Sarı-kırmızılı kulüple 7 Süper Lig, 6 Süper Kupa, 4 Türkiye Kupası sevici yaşayan Muslera birçok da rekora imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Muslera'dan beklenmedik karar! Okan Buruk...

Galatasaray formasıyla 519 maça çıkan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüp tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu olarak dikkat çekiyor.

G.Saray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...
F.Bahçe'nin yıldızı için sıraya girdiler!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!
CANLI | Hizbullah'tan İsrail'e intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?
Galatasaray'da gözler Pasalic'e çevrildi!
Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:47
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:26
Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha! Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha! 23:23
Livakovic'e flaş transfer teklifi! Livakovic'e flaş transfer teklifi! 22:52
Daha Eski
Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 22:52
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı! 22:52
Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! 22:52
F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası! 22:52
R.Madrid G.Saraylı yıldızı istiyor! R.Madrid G.Saraylı yıldızı istiyor! 22:52
Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için... Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için... 22:52