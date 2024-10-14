Dursun Özbek sözünü tutacak! Galatasaraylı yıldıza öyle bir jest yapacak ki...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Başkan Dursun Özbek, takımdaki o futbolcu için büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken bazı isimlerin takımda kalması için de büyük çaba harcandı.
Bu futbolculardan birisi de Barış Alper Yılmaz. Olağan Mali Genel Kurul'dan zaferle ayrılan, ibra edilerek üyelerin desteğini alan Galatasaray'da yönetim, iç transferde harekete geçti.
Galatasaray geçtiğimiz yıl 4 yıllık yeni kontrat imzaladığı milli futbolcu için bir kez daha harekete geçiyor.
YÖNETİM SÖZÜNÜ TUTACAK!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi, Barış Alper'e verdiği yeni sözleşme sözünü tutmaya hazırlanıyor.
Sezon başında transfer tekliflerini dikkate almayıp Galatasaray'da kalmayı tercih eden Barış Alper'e verilen söz; yıllık ücretini 2 milyon euroya çıkarıp 4 yıllık yeni sözleşmeydi. Milli takım dönüşü Yılmaz konusunun tatlıya bağlanması bekleniyor.
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