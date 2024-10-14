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Haberler Galatasaray

Dursun Özbek sözünü tutacak! Galatasaraylı yıldıza öyle bir jest yapacak ki...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Başkan Dursun Özbek, takımdaki o futbolcu için büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 12:29
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Dursun Özbek sözünü tutacak! Galatasaraylı yıldıza öyle bir jest yapacak ki...

Galatasaray geride kalan sezonun ardından yeni sezonda da Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefliyor.

Dursun Özbek sözünü tutacak! Galatasaraylı yıldıza öyle bir jest yapacak ki...

Sarı-kırmızılılar ayrıca mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde etmek istiyor.

Dursun Özbek sözünü tutacak! Galatasaraylı yıldıza öyle bir jest yapacak ki...

Cimbom'da bu nedenle sezon başında takıma pek çok futbolcu transfer edildi.

Dursun Özbek sözünü tutacak! Galatasaraylı yıldıza öyle bir jest yapacak ki...

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken bazı isimlerin takımda kalması için de büyük çaba harcandı.

Dursun Özbek sözünü tutacak! Galatasaraylı yıldıza öyle bir jest yapacak ki...

Bu futbolculardan birisi de Barış Alper Yılmaz. Olağan Mali Genel Kurul'dan zaferle ayrılan, ibra edilerek üyelerin desteğini alan Galatasaray'da yönetim, iç transferde harekete geçti.

Dursun Özbek sözünü tutacak! Galatasaraylı yıldıza öyle bir jest yapacak ki...

Galatasaray geçtiğimiz yıl 4 yıllık yeni kontrat imzaladığı milli futbolcu için bir kez daha harekete geçiyor.

Dursun Özbek sözünü tutacak! Galatasaraylı yıldıza öyle bir jest yapacak ki...

YÖNETİM SÖZÜNÜ TUTACAK!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi, Barış Alper'e verdiği yeni sözleşme sözünü tutmaya hazırlanıyor.

Dursun Özbek sözünü tutacak! Galatasaraylı yıldıza öyle bir jest yapacak ki...

Sezon başında transfer tekliflerini dikkate almayıp Galatasaray'da kalmayı tercih eden Barış Alper'e verilen söz; yıllık ücretini 2 milyon euroya çıkarıp 4 yıllık yeni sözleşmeydi. Milli takım dönüşü Yılmaz konusunun tatlıya bağlanması bekleniyor.

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