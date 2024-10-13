Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Serie A ekibi Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in kadrosuna katarak manşetleri süsleyen Galatasaray, ses getirecek bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen oldu.
Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızını transferin son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki golcünün yıllık 6 milyon Euro ücret alacağı açıklandı.
Osimhen'i getirerek tüm dünyayı sallayan Galatasaray, yönetimi devre arası bombası için de nabız yokluyor.
OCAK AYI BOMBASI TALISCA
Sarı-kırmızılılar, Al Nassr kulübünün yabancı kontenjanında yer açmak için elden çıkarmak istediği Talisca'ya gözünü dikti.
Brezilyalı 10 numara için ilk temasları kuran ve olumlu dönüşler alan Cimbom, Arabistan ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Bir dönem Beşiktaş'ta fırtınalar koparan 30 yaşındaki 10 numara da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 10 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.
Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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