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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Serie A ekibi Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in kadrosuna katarak manşetleri süsleyen Galatasaray, ses getirecek bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Son iki sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, ilk 8 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Aslan, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiyse dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen oldu.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı dünya yıldızını transferin son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki golcünün yıllık 6 milyon Euro ücret alacağı açıklandı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Osimhen'i getirerek tüm dünyayı sallayan Galatasaray, yönetimi devre arası bombası için de nabız yokluyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

OCAK AYI BOMBASI TALISCA

Sarı-kırmızılılar, Al Nassr kulübünün yabancı kontenjanında yer açmak için elden çıkarmak istediği Talisca'ya gözünü dikti.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Brezilyalı 10 numara için ilk temasları kuran ve olumlu dönüşler alan Cimbom, Arabistan ekibi ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Bir dönem Beşiktaş'ta fırtınalar koparan 30 yaşındaki 10 numara da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 10 maça çıktı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! İlk temas olumlu

Brezilyalı yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.

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