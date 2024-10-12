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Haberler Galatasaray

Nicola Zalewski'den transfer açıklaması! "Galatasaray'a çok yaklaşmıştım"

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Nicola Zalewski'nin transferi gerçekleşmemişti. Roma'da kalan Polonyalı oyuncu transfer sürecini anlattı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a çok yaklaştığını söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 14:40
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Nicola Zalewski'den transfer açıklaması! "Galatasaray'a çok yaklaşmıştım"

Yaz transfer döneminde Galatasaray, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi transfer etmek istemişti.

Nicola Zalewski'den transfer açıklaması! "Galatasaray'a çok yaklaşmıştım"

Ancak sarı-kırmızılılar, Roma ile Polonyalı futbolcunun transferi için anlaşsa da oyuncu Galatasaray'ın yaptığı teklifleri kabul etmediği için transfer gerçekleşmemişti.

Nicola Zalewski'den transfer açıklaması! "Galatasaray'a çok yaklaşmıştım"

Zalewski, Galatasaray'a gerçekleşmeyen transfer süreci hakkında önemli bir itirafta bulundu.

Nicola Zalewski'den transfer açıklaması! "Galatasaray'a çok yaklaşmıştım"

"ÇOK YAKLAŞMIŞTIM..."

Aspor.com.tr editörü Mehmet Mert Erenler'in TUTTOmercatoWEB'den derlediği habere göre, Roma'da kadro dışı kaldığı ve Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği döneme dair, Polonya Spor Kanalı TVP Sport'a konuşan Zalewski, "Yalan söylemeyeceğim: Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaşmıştım. Masada harika bir teklif vardı ama biraz düşündüm, ailemle konuştum ve benim için en iyisini yaptığımı düşünüyorum." Dedi.

Nicola Zalewski'den transfer açıklaması! "Galatasaray'a çok yaklaşmıştım"

Roma'yla bu sezon 4 maça çıkan Zalewski, takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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