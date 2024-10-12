Nicola Zalewski'den transfer açıklaması! "Galatasaray'a çok yaklaşmıştım"
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Nicola Zalewski'nin transferi gerçekleşmemişti. Roma'da kalan Polonyalı oyuncu transfer sürecini anlattı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a çok yaklaştığını söyledi. İşte detaylar...
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"ÇOK YAKLAŞMIŞTIM..."
Aspor.com.tr editörü Mehmet Mert Erenler'in TUTTOmercatoWEB'den derlediği habere göre, Roma'da kadro dışı kaldığı ve Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği döneme dair, Polonya Spor Kanalı TVP Sport'a konuşan Zalewski, "Yalan söylemeyeceğim: Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaşmıştım. Masada harika bir teklif vardı ama biraz düşündüm, ailemle konuştum ve benim için en iyisini yaptığımı düşünüyorum." Dedi.
Roma'yla bu sezon 4 maça çıkan Zalewski, takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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