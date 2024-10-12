Nicola Zalewski'den transfer açıklaması! "Galatasaray'a çok yaklaşmıştım"

"ÇOK YAKLAŞMIŞTIM..." Aspor.com.tr editörü Mehmet Mert Erenler'in TUTTOmercatoWEB'den derlediği habere göre, Roma'da kadro dışı kaldığı ve Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği döneme dair, Polonya Spor Kanalı TVP Sport'a konuşan Zalewski, "Yalan söylemeyeceğim: Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaşmıştım. Masada harika bir teklif vardı ama biraz düşündüm, ailemle konuştum ve benim için en iyisini yaptığımı düşünüyorum." Dedi.