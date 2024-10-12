Galatasaray’da hesap vakti!

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 10.00'da başlayacak kongrede 6 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan raporlar takdim edilecek. Ardından ibra oylamasına geçilecek. Son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Başkan Dursun Özbek'i zor bir genel kurul bekliyor. Karaborsa bilet ve yasadışı bahis reklamı iddiaları ile tartışmaların hedefinde olan Özbek ve yönetimiyle ilgili ibra kararı merakla bekleniyor.

FLORYA'YA ÖNERGE

Galatasaray'ın mali genel kurulu bugün hareketli geçecek. Bazı üyeler, ibra oylamasının kapalı yapılmasını talep edecek. Asıl gündem maddesi ise projeler olacak. Sarı-kırmızılılarda, başta Florya olmak üzere taşınmazlar için tartışmaların yaşanacağı konuşuluyor. Muhalif kanadın, mevcut yönetime üç ay önce 2026'ya kadar yetki verilen konularda yeniden oylama isteyeceği konuşuluyor.