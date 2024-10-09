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Haberler Galatasaray

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'da son dönemde aldığı sonuçların ardından eleştirilen Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası sitem dolu açıklamalarda bulunmuştu. Okan Buruk'un bu açıklamalarının altındaki neden ortaya çıktı. 50 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaraylı 2 ismi hedef aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 09:46
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Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son dönemde gergin tavırları ile dikkat çekiyor.

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

Tecrübeli hocanın basın toplantılarında yaptığı açıklamalar ve verdiği tepkilerin medya ile taraftara yönelik olduğu zannediliyordu.

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

Ancak işin aslı ortaya çıktı.

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, Okan Buruk'un gergin açıklamalarının nedeni belli oldu.

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

İddialara göre yönetimden iki isim, Young Boys ve Rigas maçı sonrası Başkan Dursun Özbek'le görüşerek teknik kararları eleştirdi ve "Okan hocadan olmayacak" dedi.

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

Bu görüşme kısa süre sonra Okan Buruk'un kulağına gitti.

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

Tecrübeli hoca, Alanya galibiyeti sonrası, "Eleştiriler umurumda değil. Beni etkilemiyor"

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

"Ben başa geçtiğimde takım 13. sıradaydı. Ben gelmeden önce küme düşme hattına yakın dönemler oldu. Eleştiriler saygı çerçevesinde olsun demeyeceğim çünkü bizim ülkede linç kültürü var!"

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

"Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandım. Hedefleri biz büyüttük" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

Bu sözlerin direkt iki yöneticiye yönelik olduğu belirlendi.

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

OKAN HOCA BENİMLE GELDİ BENİMLE GİDER

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulüp üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Okan Buruk için açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

Özbek, "Okan hoca benimle geldi benimle gider. Kesinlikle hocadan yana bir memnuniyetsizliğimiz yok"

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

"Hocanın yerine teknik direktör aramıyoruz. Sonuna kadar Okan Buruk'un arkasındayız" dedi.

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı

Özbek, sarı kırmızılı kulübe yönelik ifadeler kullanan Acun Ilıcalı için de yazılı bir açıklama yaparak, "Kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu zihniyetin her zaman karşısında olacağız" dedi.

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