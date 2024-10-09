Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'da şok gerçek ortaya çıktı
Galatasaray'da son dönemde aldığı sonuçların ardından eleştirilen Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası sitem dolu açıklamalarda bulunmuştu. Okan Buruk'un bu açıklamalarının altındaki neden ortaya çıktı. 50 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaraylı 2 ismi hedef aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Takvim'in haberine göre, Okan Buruk'un gergin açıklamalarının nedeni belli oldu.
İddialara göre yönetimden iki isim, Young Boys ve Rigas maçı sonrası Başkan Dursun Özbek'le görüşerek teknik kararları eleştirdi ve "Okan hocadan olmayacak" dedi.
Bu görüşme kısa süre sonra Okan Buruk'un kulağına gitti.
Tecrübeli hoca, Alanya galibiyeti sonrası, "Eleştiriler umurumda değil. Beni etkilemiyor"
"Ben başa geçtiğimde takım 13. sıradaydı. Ben gelmeden önce küme düşme hattına yakın dönemler oldu. Eleştiriler saygı çerçevesinde olsun demeyeceğim çünkü bizim ülkede linç kültürü var!"
"Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandım. Hedefleri biz büyüttük" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerin direkt iki yöneticiye yönelik olduğu belirlendi.
OKAN HOCA BENİMLE GELDİ BENİMLE GİDER
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulüp üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Okan Buruk için açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Okan hoca benimle geldi benimle gider. Kesinlikle hocadan yana bir memnuniyetsizliğimiz yok"
"Hocanın yerine teknik direktör aramıyoruz. Sonuna kadar Okan Buruk'un arkasındayız" dedi.
Özbek, sarı kırmızılı kulübe yönelik ifadeler kullanan Acun Ilıcalı için de yazılı bir açıklama yaparak, "Kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu zihniyetin her zaman karşısında olacağız" dedi.
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