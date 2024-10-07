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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Alanyaspor'u 1-0 ile geçti. Mücadele sonrası en çok konuşulan konulardan biri de Dries Mertens'in, maçın 9. dakikasında rakibine yaptığı hareketti. Eski hakemler, Mertens'in pozisyonunu yorumlarken, kırmızı kart olup olmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 09:45
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GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Samet Çavuş üstlendi. VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da ise Ogün Kamacı görev aldı.

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maçın tartışmalı kararlarını eski hakemler değerlendirdi.

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programında Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran çarpıcı ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

Özellikle Dries Mertens'in, Alanyaspor forması giyen Augusto'ta yaptığı hareket büyük tartışma konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

İşte 3 eski hakemin bu pozisyon hakkındaki yorumları...

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

Bahattin Duran: "Mertens'in yaptığı hareket şiddetli bir hareket ve bunun karşılığı da kırmızı kart"

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

"Mertens dirseğini silah olarak kullandı. Sağ dirseğini kaldırdı ve oyuncunun çenesinin yanına vurdu. Burada çok net bir kanıt var. VAR müdahalesi de olmalıydı"

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

Bülent Yıldırım: "Dirsek ve yüz bölgesine yapılan müdahalelerde belli bir şiddetin altında olmadığı sürece şiddetli harekete girer ve kırmızı kart gerektirir"

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

"Sağ dirseğini omuz seviyenin üzerine çıkarıp rakibinin çenesine vuruyor. Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı. VAR da müdahale etmeliydi"

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

Deniz Çoban: "Mertens'in yaptığı hareketin şiddetli hareket olduğu net. Top için mücadele yok. Top gittikten sonra sen bu hareketi yapıyorsun"

GALATASARAY HABERİ: Mertens'in yaptığı hareket kırmızı kart mıydı? Eski hakemler yorumladı!

"Kuraldaki şiddetli hareketle ilgili bir bölümde şu ifade var: "Top için mücadele edilmeyen durumlarda. Rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu çok hafif veya göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur ve kırmızı kartla cezalandırılır." Herhalde tam olarak bu pozisyonu tarif ediyor. Net bir kırmızı kart var"

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