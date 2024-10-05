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Haberler Galatasaray

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ve RFS maçlarındaki kötü sonuçlar sonrası yeniden çıkış arayan sarı kırmızılılar için hedef mutlak galibiyet. Teknik Direktör Okan Buruk ise bu kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 12:37
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Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

LİGDE 7 MAÇTA 23 GOL KAYDETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

GALATASARAY İLE ALANYASPOR 17. RANDEVUDA

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 17. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Seyrantepe'deki 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Öte yandan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

İşte Cimbom'un, Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

MUSLERA

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

JELERT

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

NELSSON

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

ABDÜLKERİM

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

JAKOBS

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

TORREIRA

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

SARA

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

MERTENS

Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

YUNUS

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