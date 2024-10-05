Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi.