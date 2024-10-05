Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ve RFS maçlarındaki kötü sonuçlar sonrası yeniden çıkış arayan sarı kırmızılılar için hedef mutlak galibiyet. Teknik Direktör Okan Buruk ise bu kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.
LİGDE 7 MAÇTA 23 GOL KAYDETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı.
Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.
11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı.
Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi.
Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.
GALATASARAY İLE ALANYASPOR 17. RANDEVUDA
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 17. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.
Seyrantepe'deki 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.
İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.
Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.
Öte yandan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçında sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Cimbom'un, Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...
MUSLERA
JELERT
NELSSON
ABDÜLKERİM
JAKOBS
TORREIRA
SARA
MERTENS
YUNUS
SALLAI
BATSHUAYI
DİĞER