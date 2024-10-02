Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 7. hafta geride kalırken şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi. Son güncellemede zirvenin en büyük favorilerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları...
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Haftaya 6'da 6 ile giriş yapan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak ilk kez puan kaybı yaşadı.
Trabzonspor ise evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
Süper Lig'de 7. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte yeni oranlar...
SİVASSPOR: 200
RAMS BAŞAKŞEHİR: 67
TRABZONSPOR: 67
BEŞİKTAŞ: 4
FENERBAHÇE: 2 (Önceki oran 2.1)
GALATASARAY: 1.85 (Önceki oran 1.8)
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