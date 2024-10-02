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Haberler Galatasaray

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 7. hafta geride kalırken şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi. Son güncellemede zirvenin en büyük favorilerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 11:05
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor. 7 haftanın geride kaldığı ligde kıyasıya bir mücadele yaşanırken, özellikle 4 büyüklerin maçları büyük bir heyecana sahne oluyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibini 3*0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek haftayı kayıpsız kapattı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Haftaya 6'da 6 ile giriş yapan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak ilk kez puan kaybı yaşadı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trabzonspor ise evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 7. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte yeni oranlar...

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