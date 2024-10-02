GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama olduğunu açıkladı. Nijeryalı yıldızın tedavisine başlanırken, 25 yaşındaki santrforun kaçıracağı maçlar ve sahalara dönüş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşandı.
Yıldız golcü, ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının başında yerini Dries Mertens'e bıraktı.
Galatasaray'dan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.
Osimhen'in kontrollerinde, sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilirken, tedavisine başlandı.
RIGAS SKOLA VE ALANYASPOR MAÇLARINDA YOK
Sabah'ın haberine göre, tecrübeli futbolcu perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Rigas Skola müsabakasıyla birlikte Süper Lig'deki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Nijeryalı oyuncunun milli ara sonrası takıma dönmesi ve Antalyaspor maçında sahada olması bekleniyor.
Bu süreçte Galatasaray'da ilk 11'de Mauro Icardi görev yapacak. Michy Batshuayi ise kulübede kalacak ve mücadelelerin ilerleyen dakikalarında şans bulacak.
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