GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı.