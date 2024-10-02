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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Victor Osimhen'in sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama olduğunu açıkladı. Nijeryalı yıldızın tedavisine başlanırken, 25 yaşındaki santrforun kaçıracağı maçlar ve sahalara dönüş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 09:53
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GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

Cimbom'un golleri Victor Osimhen (2) ve Mauro Icardi'den gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini Fall, Hajradinovic (p) ve Da Costa kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

Yıldız golcü, ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının başında yerini Dries Mertens'e bıraktı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

Galatasaray'dan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

Osimhen'in kontrollerinde, sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilirken, tedavisine başlandı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

RIGAS SKOLA VE ALANYASPOR MAÇLARINDA YOK

Sabah'ın haberine göre, tecrübeli futbolcu perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Rigas Skola müsabakasıyla birlikte Süper Lig'deki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu! O maçları kaçıracak

Nijeryalı oyuncunun milli ara sonrası takıma dönmesi ve Antalyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

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