TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de sezona namağlup başlayan Galatasaray, devre arası hamlelerini şimdiden planlamaya başladı. Okan Buruk'un planları arasında olmayan ve sarı kırmızılı yönetimin takımdan göndereceği diğer isim belli oldu. İşte o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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15 maç sayısına ulaşması halinde sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon devreye girecek Faslı yıldız bu sezon 4 kez sarı- kırmızılı formayı giydi.
Yönetim bu maddeyi dikkate alıyor ve 15 maç sayısına ulaşmadan Faslı oyuncu ile ocak ayında yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
Yedek kalmak istemeyen 31 yaşındaki yıldızın devre arasında teklif gelmesi halinde ayrılmayı düşüneceği gelen haberler arasında yer alıyor.
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