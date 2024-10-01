  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de sezona namağlup başlayan Galatasaray, devre arası hamlelerini şimdiden planlamaya başladı. Okan Buruk'un planları arasında olmayan ve sarı kırmızılı yönetimin takımdan göndereceği diğer isim belli oldu. İşte o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Transfer döneminde teknik heyetin raporuyla verim alamadığı oyuncuları gönderen Galatasaray'da sıra Hakim Ziyech'e geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Zaha'yı Lyon'a kiralayan, Oliveira ve Dubois'in de sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı ekipte bir ismin daha bileti kesildi: Hakim Ziyech.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Sakatlığı nedeniyle bir aydır takımdan ayrı kalan Ziyech, milli arada sahalara dönecek olsa da devre arasında gitme ihtimali oldukça yüksek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

15 maç sayısına ulaşması halinde sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon devreye girecek Faslı yıldız bu sezon 4 kez sarı- kırmızılı formayı giydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Yönetim bu maddeyi dikkate alıyor ve 15 maç sayısına ulaşmadan Faslı oyuncu ile ocak ayında yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da sıradaki ayrılık belli oldu!

Yedek kalmak istemeyen 31 yaşındaki yıldızın devre arasında teklif gelmesi halinde ayrılmayı düşüneceği gelen haberler arasında yer alıyor.

G.Saray yönetiminden Barış Alper'e uyarı!
Youssef En-Nesyri'den kötü haber!
DİĞER
Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!
CANLI | İsrail Lübnan'ı işgal ediyor: Kara harekatı başladı
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
G.Saray'da tedirgin Osimhen bekleyişi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş zirve takibini sürdürdü! Beşiktaş zirve takibini sürdürdü! 01:24
Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası istifa! Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası istifa! 01:24
Bronckhorst: Maçın başlangıcından beri... Bronckhorst: Maçın başlangıcından beri... 01:24
Kayseri'de tartışmalı an! Beşiktaş'tan penaltı itirazı Kayseri'de tartışmalı an! Beşiktaş'tan penaltı itirazı 01:24
G.Saray transferde bombayı patlatıyor! G.Saray transferde bombayı patlatıyor! 01:24
Beşiktaş'tan Atilla Karaoğlan tepkisi! Beşiktaş'tan Atilla Karaoğlan tepkisi! 01:24
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:24
Kayserispor - Beşiktaş maçında penaltı kararı! Kayserispor - Beşiktaş maçında penaltı kararı! 01:24
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 01:24
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı 01:24
F.Bahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! 01:24
Başkan Doğan gelen teklifi açıkladı! Başkan Doğan gelen teklifi açıkladı! 01:24